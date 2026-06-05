박동식 사천시장 당선증 수령…"화합·통합 정신으로 새 사천 건설"

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항공우주산업 중심 지역경제 과제 추진

[사천=뉴스핌] 최민두 기자 = 박동식 경남 사천시장 당선인이 당선증을 받고 시정 운영 구상을 밝혔다.

박동식 당선인은 5일 오후 사천시선거관리위원회에서 열린 당선증 교부식에 참석해 당선증을 받았다.

[사천=뉴스핌] 최민두 기자 = 박동식(오른쪽) 사천시장 당선인이 탁상진 사천시 선거관리위원장으로부터 당선증을 교부 받고 기념촬영을 하고 있다.2026.06.05

박 당선인은 수령 직후 시민들에게 감사의 뜻을 전하며 향후 시정 운영 방향과 과제를 제시했다. 그는 "이번 선거 결과에 대해 시민 의사가 반영된 결과"라고 평가했다.

박 당선인은 항공우주산업을 중심으로 한 성장동력 확보와 우주항공복합도시 기반 구축, 지역경제 활성화, 정주여건 개선 등을 주요 과제로 제시했다. 선거 과정에서 제시한 공약을 실행해 체감 가능한 성과를 내겠다는 입장도 밝혔다.

그는 "사천의 발전 앞에는 여야가 따로 있을 수 없다"며 "시민의 삶을 더 나아지게 하고 지역의 미래 경쟁력을 높이는 일이라면 누구와도 소통하고 협력하겠다. 시의회와 국회, 경남도, 중앙정부와 긴밀히 협력해 사천의 새로운 도약을 이끌어 가겠다"고 주장했다.

그러면서 "선거 과정에서 있었던 갈등과 대립은 이제 모두 내려놓고 화합과 통합의 정신으로 새로운 사천을 만들어 가야 한다"며 "모든 시민이 하나 되어 더 큰 사천, 더 강한 사천을 만드는 데 함께해 주시길 바란다"고 덧붙였다.

박 당선인은 이날 당선증 교부를 시작으로 민선 시정 준비에 들어갔으며 같은 날 업무에 복귀해 주요 현안 점검에 착수했다.

m25322532@newspim.com