不比纪录，只比治愈！"悠哉悠哉汉江铁人三项庆典"5日开幕

纽斯频通讯社首尔6月5日电 "悠哉悠哉汉江三项庆典"5日至7日在韩国纛岛及蚕室汉江公园一带隆重举行。该庆典去年吸引65万名市民与游客参与并获得热烈反响，而今年将以汉江为舞台，分为作为主打活动的"三项竞技"以及丰富多彩的"市民参与型配套活动"。

【图片=首尔市提供】

庆典的主打项目"三项竞技"（游泳、自行车、跑步）将根据参赛者的体力与熟练度进行精细化分组。今年特别引入了中级赛道（22公里），为日常热爱运动的爱好者及往届参赛者提供更多元化的选择。为减轻参赛者的装备负担，首尔市在自行车赛道配置了共享单车"叮铃铃"，参赛者即使没有个人自行车也可参与。但鉴于自行车项目必须佩戴安全帽，强烈建议参赛者务必自备个人安全帽。

本次庆典大幅扩充了体验型项目，即使不直接参赛，市民及其家人、恋人、朋友，甚至是海外游客，都能在纛岛与蚕室汉江公园一带尽情享受庆典氛围。在汉江水面上，将打造名为"HECHI岛"的超大型充气游乐场，这里不仅能实现游客畅游汉江的浪漫，还将推出各类极具特色的水上体验活动。

此外，以炸鸡啤酒、汉江拉面等韩流为亮点的"外籍游客参与型美食项目"也备受瞩目。为让全球游客亲自体验汉江代表文化，活动筹备了"用拉面MBTI制作自己的汉江拉面"等趣味环节。现场还将举办在感性抒情演唱会中享受无酒精的"HECHI炸鸡啤酒"派对。

同时，以首尔市代表吉祥物"HECHI"为主题的各类活动与文化体育项目也将分布在公园各处。除上述内容外，庆典期间，以传统文化、生活体育及休闲度假为主题的特别配套活动将全天不间断精彩上演。

庆典首日，开幕式于当天19点30分在纛岛汉江公园水边舞台隆重举行。届时，不仅有"悠哉悠哉代表奖牌"点亮仪式，还将上演点缀汉江夜空的"夜间无人机灯光秀"以及音乐剧精选表演，将庆典氛围推向高潮。庆典期间，名人和市民互动的"全民运动课堂"将于每天下午5点接力开课。

此外，现场还将举办跆拳道示范与体验、由著名导师领衔的团体运动课程，以及遍布公园各处的"角角落落现场演出"等充满活力的文化表演。

为了提升游客便利并促进周边商圈发展，首尔市在打造"共赢型庆典"方面也下足了功夫。庆典不仅在三大核心区域（紫阳站附近、足球场、蚕室水下堰北端）设立了餐车美食区，还与广津区等各自治区商会积极携手，提供全方位支持，确保庆典的火热氛围能自然转化为对周边商圈及餐饮门店的实际消费。

首尔市始终将参赛者与市民的安全放在首位，通过在陆地与水上全域每日部署超过1千名安全管理人员，构建了全方位的严密应对体系。在赛事主要赛道及人员密集区，首尔市加密部署了具备急救能力的"安全卫士"，并与消防、警察部门紧密联动，启动了快速医疗响应机制。

特别是在水上横渡区间，首尔市投入了6艘机动救援艇、4艘水上摩托、60块距离标识桨板以及专业救生员等共计189名专业力量，构建了安全可靠的水上救援网络。此外，为确保参赛者放心入水，首尔市保健环境研究院已于节前对汉江公开水域及横渡区域进行了水质检测。

结果显示，全区水质均符合"国际铁人三项联盟"的赛事水质标准。同时，主办方在庆典现场的13个关键节点安装了"智能无人扫描仪"，可实时统计到访人数，依托大数据实现科学的人流管控。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社