전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.05 (금)
KYD 라이브
KYD 디데이
중국 韓流中心

속보

더보기

不比纪录，只比治愈！"悠哉悠哉汉江铁人三项庆典"5日开幕

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

纽斯频通讯社首尔6月5日电 "悠哉悠哉汉江三项庆典"5日至7日在韩国纛岛及蚕室汉江公园一带隆重举行。该庆典去年吸引65万名市民与游客参与并获得热烈反响，而今年将以汉江为舞台，分为作为主打活动的"三项竞技"以及丰富多彩的"市民参与型配套活动"。

【图片=首尔市提供】

庆典的主打项目"三项竞技"（游泳、自行车、跑步）将根据参赛者的体力与熟练度进行精细化分组。今年特别引入了中级赛道（22公里），为日常热爱运动的爱好者及往届参赛者提供更多元化的选择。为减轻参赛者的装备负担，首尔市在自行车赛道配置了共享单车"叮铃铃"，参赛者即使没有个人自行车也可参与。但鉴于自行车项目必须佩戴安全帽，强烈建议参赛者务必自备个人安全帽。

本次庆典大幅扩充了体验型项目，即使不直接参赛，市民及其家人、恋人、朋友，甚至是海外游客，都能在纛岛与蚕室汉江公园一带尽情享受庆典氛围。在汉江水面上，将打造名为"HECHI岛"的超大型充气游乐场，这里不仅能实现游客畅游汉江的浪漫，还将推出各类极具特色的水上体验活动。

此外，以炸鸡啤酒、汉江拉面等韩流为亮点的"外籍游客参与型美食项目"也备受瞩目。为让全球游客亲自体验汉江代表文化，活动筹备了"用拉面MBTI制作自己的汉江拉面"等趣味环节。现场还将举办在感性抒情演唱会中享受无酒精的"HECHI炸鸡啤酒"派对。

同时，以首尔市代表吉祥物"HECHI"为主题的各类活动与文化体育项目也将分布在公园各处。除上述内容外，庆典期间，以传统文化、生活体育及休闲度假为主题的特别配套活动将全天不间断精彩上演。

庆典首日，开幕式于当天19点30分在纛岛汉江公园水边舞台隆重举行。届时，不仅有"悠哉悠哉代表奖牌"点亮仪式，还将上演点缀汉江夜空的"夜间无人机灯光秀"以及音乐剧精选表演，将庆典氛围推向高潮。庆典期间，名人和市民互动的"全民运动课堂"将于每天下午5点接力开课。

此外，现场还将举办跆拳道示范与体验、由著名导师领衔的团体运动课程，以及遍布公园各处的"角角落落现场演出"等充满活力的文化表演。

为了提升游客便利并促进周边商圈发展，首尔市在打造"共赢型庆典"方面也下足了功夫。庆典不仅在三大核心区域（紫阳站附近、足球场、蚕室水下堰北端）设立了餐车美食区，还与广津区等各自治区商会积极携手，提供全方位支持，确保庆典的火热氛围能自然转化为对周边商圈及餐饮门店的实际消费。

首尔市始终将参赛者与市民的安全放在首位，通过在陆地与水上全域每日部署超过1千名安全管理人员，构建了全方位的严密应对体系。在赛事主要赛道及人员密集区，首尔市加密部署了具备急救能力的"安全卫士"，并与消防、警察部门紧密联动，启动了快速医疗响应机制。

特别是在水上横渡区间，首尔市投入了6艘机动救援艇、4艘水上摩托、60块距离标识桨板以及专业救生员等共计189名专业力量，构建了安全可靠的水上救援网络。此外，为确保参赛者放心入水，首尔市保健环境研究院已于节前对汉江公开水域及横渡区域进行了水质检测。

结果显示，全区水质均符合"国际铁人三项联盟"的赛事水质标准。同时，主办方在庆典现场的13个关键节点安装了"智能无人扫描仪"，可实时统计到访人数，依托大数据实现科学的人流管控。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
시진핑, 8~9일 북한 국빈 방문 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 시진핑 중국 국가주석이 오는 8~9일 북한을 방문한다고 로이터 통신이 5일 조선중앙통신 보도를 인용해 전했다. 이번 방문은 김정은 북한 국무위원장의 초청에 따른 것이다.  중국 정부도 시 주석의 북한 방문 일정을 알렸다. 중국 관영 신화통신에 따르면 이날 중국 공산당 중앙위원회 국제부 대변인은 김 위원장의 초청으로 시 주석이 오는 8일부터 9일까지 북한을 국빈 방문할 예정이라고 발표했다.  김정은 북한 노동당 총비서(왼쪽)와 시진핑 중국 국가주석이 지난해 9월 4일(현지시간) 중국 베이징 인민대회당에서 정상회담을 앞두고 악수를 하는 모습. [사진=로이터 뉴스핌] wonjc6@newspim.com   2026-06-05 11:20
사진
이정후, 또 4안타 12G 연속 안타 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = '바람의 손자'가 또 불방망이를 휘둘렀다. 이정후(28·샌프란시스코 자이언츠)가 시즌 네 번째 4안타 경기를 작성하며 메이저리그 데뷔 이후 개인 최장 연속 안타 신기록을 작성했다. 시즌 타율은 0.310에서 0.322까지 치솟았다. 내셔널리그 타격 부문 단독 4위다. 타율 0.336로 1위인 오토 로페즈(마이애미)와 큰 차이가 아니다. 이정후는 5일(한국시간) 미국 위스콘신주 밀워키 아메리칸 패밀리 필드에서 열린 2026 메이저리그(MLB) 밀워키 브루어스와의 원정 경기에 우익수, 5번 타자로 선발 출전해 4안타 1타점 3득점으로 폭발하며 팀의 12-9 대승을 이끌었다. 첫 타석부터 불방망이를 휘둘렀다. 1회초 2사 1루 상황에서 밀워키 선발 콜맨 크로우와 맞섰다. 이정후는 0볼-2스트라이크의 불리한 카운트에서 4구째 바깥쪽 92.2마일(약 148km) 포심 패스트볼을 받아쳐 좌전 안타를 만들었다. 지난달 15일 LA 다저스전부터 시작된 12경기 연속 안타 행진이다. 빅리그 데뷔 첫해였던 2024년 4월에 기록한 11경기 연속 안타를 넘어선 개인 신기록이다. 출루에 성공한 이정후는 후속 타선의 적시타 때 홈을 밟아 팀의 세 번째 득점을 올렸다. [밀워키 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자= 이정후가 5일(한국시간) MLB 밀워키 브루어스와의 원정 경기 3회 2루타를 치고 타구의 방향을 살피고 있다. 2026.6.5 psoq1337@newspim.com 팀이 3-1로 앞선 3회초 무사 2루 찬스에서 맞은 두 번째 타석에서는 크로우의 2구째 몸쪽 낮게 들어온 87.3마일(약 140km) 커터를 공략해 우익수 방면 1타점 2루타를 터뜨렸다. 시즌 13호 2루타이자 2경기 연속 멀티히트다. 이어 맷 채프먼의 중전 안타가 터지면서 이정후는 이날 경기 두 번째 득점을 기록했다. 4회초 세 번째 타석에서 2루수 땅볼로 물러난 이정후는 7회초 빅이닝의 서막을 여는 선두타자 안타였다. 밀워키 구원 그랜트 앤더슨의 2구째 86.6마일(약 140km) 체인지업을 기술적으로 밀어쳐 좌전 안타를 날렸다. 이후 에릭 하스의 만루홈런이 터지면서 이정후는 세 번째 득점에 성공했다. 샌프란시스코의 타선이 폭발하며 7회초에만 두 번째 타석이 찾아왔다. 12-3으로 크게 앞선 2사 1루 상황이었다. 이정후는 바뀐 투수 제이크 우드포드의 4구째 93.4마일(약 150km) 싱커를 결대로 밀어쳐 2루수 키를 넘기는 우전 안타를 뽑아냈다. 지난 1일 콜로라도 로키스전 이후 4경기 만에 터진 시즌 네 번째 4안타 경기다. 메이저리그 3년 차인 이정후는 빅리그 데뷔 이후 최고의 타격감을 과시하며 내셔널리그 최고의 교타자 입지를 굳혀가고 있다. 이날 송성문은 4일 이어 2경기 연속 벤치를 지켰고 샌디에이고는 필라델피아에 4-6으로 패해 5연패 수렁에 빠졌다. psoq1337@newspim.com 2026-06-05 06:47

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동