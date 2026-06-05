한은, 신임 부총재보 인사 단행…이지호·김제현 국장 선임

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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 한국은행은 5일 조사·통계 담당 부총재보에 이지호 조사국장을, 경영관리 담당 부총재보에는 김제현 인사경영국장을 각각 선임했다고 밝혔다.

이번 인사로 공석이었던 부총재보 자리가 모두 채워지면서 한은 부총재보 진용도 완성됐다. 신임 부총재보의 임기는 이날부터 2029년 6월 4일까지다.

이지호(왼쪽) 한은 신임 부총재보와 김제현 신임 부총재보. [사진=한국은행]

이지호 신임 부총재보는 1997년 입행해 ▲금융시장국 ▲통화정책국 ▲조사국 등 주요 부서와 기획재정부 민생경제정책관을 거쳐 현재 조사국장으로 재임 중이다. 조사국장 재임 기간에는 성장·물가 전망을 분기별로 세분화해 공표하는 등 경제전망 체계 고도화와 통화정책 투명성 제고에 기여했다는 평가를 받는다.

한은 관계자는 "이지호 부총재보는 경제학 박사로서 국내외 경제 전반에 대한 폭넓은 이해와 통찰, 추진력을 갖춘 인물"이라며 "향후 조사·통계 부문을 총괄하며 주요 현안과 중장기 과제 연구를 이끌 적임자"라고 평가했다.

김제현 신임 부총재보는 1996년 입행해 금융시장국, 통화정책국 등 정책 부서와 인사경영국, 커뮤니케이션국 등 경영관리 부서를 두루 거쳤다. ▲정책보좌관 ▲비서실장 ▲커뮤니케이션국장을 역임했으며 현재는 인사경영국장으로 재임 중이다.

김 부총재보는 인사경영국장 재임 이후 조직개편과 신규사업 추진 과정에서 안정적인 인사제도 운영과 인력 관리 업무를 수행했다는 평가를 받고 있다.

한은 관계자는 "김제현 부총재보는 조직 전반에 대한 높은 이해도와 소통 능력, 폭넓은 대외 네트워크를 갖추고 있다"며 "경영관리 부문을 안정적으로 이끌 적임자"라고 밝혔다.

eoyn2@newspim.com