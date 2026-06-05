민주노총, 홈플러스 37개점 폐점 규탄…"대량실업 위기, MBK·정부가 책임져야"

"근본적 책임, 대주주 MBK에 있어"

"정부 정상화 약속했지만 지키지 않아"

[서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 전국민주노동조합총연맹(민주노총)이 홈플러스 경영진의 37개 점포 폐점 및 희망퇴직 일방 통보를 규탄하고 대주주인 사모펀드 MBK파트너스와 정부에 즉각적인 사태 해결을 촉구했다.

5일 민주노총은 성명을 내고 "임시 휴점 중인 37개 점포에 대한 폐점이 강행될 경우 정규직 노동자 3500여 명은 물론 협력업체와 외주·입점업체 노동자까지 총 2만명이 길거리로 내몰리게 된다"며 "이는 유통 노동자의 생존권을 통째로 흔드는 대량실업 위기"라고 밝혔다. 이미 기업회생 절차 이후 3000명이 넘는 정규직 인력이 감축된 상황에서 마구잡이식 폐점은 용납할 수 없다는 입장이다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 홈플러스의 전체 104개 대형마트 매장 중 기여도가 낮은 37개 매장의 영업이 잠정 중단된 11일 서울 한 홈플러스 매장 입구에 영업중단 공지문이 붙어 있다. 홈플러스에 따르면 10일부터 7월 3일까지 서울 중계·신내·면목·잠실점과 부산 센텀시티·부산반여·영도·서부산점이 문을 닫고, 대구에선 상인점이 영업을 멈춘다. 홈플러스는 나머지 67개 매장을 중심으로 집중 운영에 들어간다는 계획이다. 2026.05.11 khwphoto@newspim.com

사태의 근본적인 책임은 대주주인 MBK파트너스에 있다고 지적했다. 민주노총은 "MBK가 홈플러스 인수 이후 자산을 헐값에 매각하고 고율의 임대료를 떠넘겨 흑자 점포를 적자로 전락시켰다"며 "기업의 미래가 아닌 사모펀드의 배를 불리기 위해 일터를 빼앗은 전형적인 '먹튀 경영'"이라고 비판했다.

이어 "MBK는 운영자금 대출이 어렵다는 핑계 뒤에 숨지 말고 행동으로 책임을 다하라"며 "홈플러스 익스프레스를 인수한 하림이 물품대금에 대한 지급보증에 나선 것처럼 MBK 역시 가능한 모든 방법을 즉각 실행해야 한다"고 주장했다.

정부를 향한 비판의 목소리도 높였다. 민주노총은 "정부와 여당이 유암코(연합자산관리)의 제3관리인 선임 등 정상화를 위한 구체적 조치를 약속했으나 여태껏 이행되지 않았다"며 "지금 당장 유암코 개입 약속을 이행하고 운영자금 문제를 정책적으로 뒷받침하라"고 촉구했다.

아울러 MBK에 대한 금융제재와 김병주 MBK 회장에 대한 구속 재추진도 함께 요구했다.

마지막으로 민주노총은 "노동자들의 희생을 전제로 한 구조조정은 결코 해법이 될 수 없다"며 "추가 폐점과 해고가 즉각 중단되고 실질적인 정상화 조치가 이루어질 때까지 홈플러스 노동자들의 생존권을 지키기 위해 모든 힘을 다해 투쟁할 것"이라고 강조했다.

한편 지난 4일 업계에 따르면 홈플러스는 노동조합에 공문을 보내 현재 휴업 중인 37개 점포의 폐점을 결정했다고 밝혔다. 해당 점포들은 지난달 10일부터 전체 104개 대형마트 중 기여도가 낮다는 이유로 영업이 중단된 곳들이다.

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