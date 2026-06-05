제베원 박건욱, 팬사인회 조작 의혹 사과 "혼란과 상처 드려 죄송"

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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 제로베이스원 멤버 박건욱이 팬 사인회 이벤트 조작 의혹과 관련해 사과했다.

박건욱은 5일 팬 소통 플랫폼을 통해 "최근 팬 사인회에서의 제 행동에 대해 진심으로 사과드리고 싶다"고 밝혔다.

그룹 제로베이스원 멤버 박건욱. [사진 = 뉴스핌DB]

그는 "당시 현장에서 제가 더 신중하게 판단하고 행동했어야 했는데 그러지 못했다"며 "그로 인해 많은 분들께 혼란과 상처를 드렸다는 점을 무겁게 받아들이고 있다"고 전했다.

앞서 박건욱은 최근 진행된 팬 사인회에서 폴라로이드 사진 증정 이벤트를 진행하던 중 자신이 뽑은 번호와 다른 번호를 호명하는 장면이 포착되며 논란에 휩싸였다. 일부 팬들은 특정 팬에게 사진을 주기 위해 당첨 결과를 바꾼 것이 아니냐는 의혹을 제기했다.

논란이 확산되자 박건욱은 직접 사과에 나섰다. 그는 "이번 일을 결코 가볍게 여기지 않고 진심으로 반성하겠다"며 "이번 앨범 활동을 함께 응원해 주시고 믿어주신 제로즈(팬덤명) 여러분께 다시 한번 실망감을 드려 죄송하다"고 말했다.

이어 "제로베이스원 멤버들과 곁에서 함께 애써주시는 스태프분들께도 죄송하다는 말씀을 드리고 싶다"고 덧붙였다.

moonddo00@newspim.com