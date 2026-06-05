黄仁勋抵韩 称看好韩国机器人产业发展前景

纽斯频通讯社首尔6月5日电 美国芯片企业英伟达首席执行官黄仁勋5日表示，机器人产业有望成为韩国下一代重要增长领域。随着人工智能（AI）技术加速向实体产业渗透，英伟达计划进一步深化与韩国企业在机器人、智能制造和物理人工智能（Physical AI）等领域合作。

图为英伟达CEO黄仁勋5日下午飞抵首尔金浦国际机场并回答记者问。【图片=纽斯频通讯社DB】

黄仁勋当天抵达首尔金浦机场后接受媒体采访时表示，韩国在制造技术、机电一体化和人工智能等领域具备较强竞争优势，而这些技术的融合正是机器人产业发展的重要基础。

他说，韩国不仅拥有成熟的制造业体系，还建立了较为完善的产业供应链，因此在机器人产业发展方面拥有广阔前景。

黄仁勋特别看好韩国在物理人工智能领域的发展潜力。他表示，韩国兼具人工智能和机器人技术优势，同时作为全球重要制造业基地，能够为机器人和物理人工智能技术提供丰富的产业应用场景。

在谈及半导体产业时，黄仁勋表示，未来半导体制造将朝着更加自动化、智能化方向发展，英伟达与韩国半导体企业存在广泛合作空间。

据了解，英伟达近期推出了"Cosmos"平台，可支持机器人在虚拟环境中完成训练，并在现实场景中执行任务。公司正积极拓展制造业、物流业和服务机器人等市场。

黄仁勋还透露，英伟达已启动韩国研发中心人才招聘工作，未来将在人才储备达到一定规模后建设相关研发设施，进一步加强在韩国的研发投入。

业界认为，黄仁勋此次访韩期间将先后与现代汽车集团、LG集团和SK集团等主要企业负责人会谈，机器人和物理人工智能领域的合作有望成为双方讨论的重要议题。

目前，现代汽车集团正依托旗下机器人企业波士顿动力推进人形机器人业务；LG电子持续扩大服务机器人和智能工厂业务；SK集团则依托人工智能数据中心和半导体业务加快建设人工智能基础设施。分析认为，随着韩国企业加快布局人工智能和机器人产业，英伟达与韩国企业的合作空间有望进一步扩大。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社