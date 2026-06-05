韩政府将加强应对金融外汇市场波动风险

纽斯频通讯社世宗6月5日电 韩国政府5日表示，尽管出口保持增长、经常项目顺差持续扩大，但鉴于近期金融市场和外汇市场波动加剧，政府将进一步加强风险监测和应对措施，维护经济金融稳定。

图为韩国副总理兼财政经济部长官具润哲（左一）26日上午在首尔政府办公大楼举行记者会，发布"紧急经济应对方案"。

韩国副总理兼财政经济部长官具润哲当天主持召开紧急经济总部会议暨经济关系部长会议时表示，近期金融和外汇市场波动性扩大，民生物价形势依然面临压力，政府正保持高度警惕并积极采取应对措施。

具润哲表示，尽管受到中东地区冲突等外部不利因素影响，在政府、企业和民众共同努力下，韩国经济复苏势头正在显现，部分经济指标持续改善。

经济合作与发展组织（OECD）近日将韩国2026年经济增长预期由此前的1.7%大幅上调至2.6%。OECD在下调全球经济增长预期的同时，上调韩国经济增长预测，主要考虑到半导体等出口行业表现强劲以及追加预算对消费复苏的带动作用。

财政状况预期也有所改善。据OECD最新预测，韩国一般政府债务占国内生产总值（GDP）的比重预计将由此前预测的52%下调至48.2%，2027年预测值则由55%下调至50.2%。

具润哲表示，生产性财政政策正在推动经济增长，并进一步增强财政可持续性，形成经济增长与财政改善相互促进的良性循环。

对外经济指标方面，韩国银行（央行）当天公布的数据显示，韩国4月经常项目顺差为282.9亿美元，连续第三个月超200亿美元。今年前4个月累计经常项目顺差达到1026.7亿美元，创历史同期最高水平。

不过，韩国政府指出，在主要经济指标改善的同时，仍需高度关注市场波动和物价上涨带来的风险。近期韩元对美元汇率连续近三周维持在1500韩元以上水平，外部不确定因素对金融市场的影响仍在持续。

具润哲表示，政府将在密切关注中东局势等外部风险对民生经济影响的同时，加快推进经济结构改革，重点推动创新经济发展、扩大区域投资、深化结构性改革以及缓解收入分化等工作，增强韩国经济长期增长动力。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社