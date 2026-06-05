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광명시 영유아과학체험센터 이용객 평균 21.1% 증가

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  • 광명시 영유아과학체험센터가 4개월새 이용객 21.1% 늘었다
  • 올해 프로그램 참여자도 2.7배 증가하며 호응했다
  • 박승원 시장은 체험·교육 확대해 대표 공간으로 키우겠다 했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

박승원 시장 "아이와 부모 모두가 만족하는 대표 과학체험 공간으로 만들어 갈 것"

[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 광명시 영유아과학체험센터가 지난해 동기 대비 이용객 수가 평균 21.1% 증가하며 인기를 증명하고 있다.

광명시영유아과학체험센터 '알쏭달쏭 과학놀이' 교육 프로그램에 참여한 어린이들이 물 온도에 따라 색이 변하는 '시온물감'을 활용해 모자이크 활동을 하며 과학실험에 참여하고 있는 모습. [사진=광명시]

5일 시에 따르면 올해 1월부터 4월까지 영유아과학체험센터 이용객은 9916명으로 지난해 같은 기간 8189명보다 1727명 늘었다.

월별 이용객도 지난해 같은 기간과 비교해 1월 18.1%(522명), 2월 25.4%(523명), 3월 24.0%(466명), 4월 16.6%(216명) 증가하는 등 꾸준한 상승세를 보였다.

특히 온라인 예약의 경우 재방문 여부 확인이 가능한데 올해 1~4월 온라인 예약자 6954명 중 17.4%인 1212명이 재방문자로 나타나 한 번 방문한 가족들이 다시 찾는 체험 공간으로 자리매김하고 있음을 보여준다.

센터에서 운영하는 교육 프로그램 참여자 수도 크게 늘었다. 올해 1~4월 프로그램 참여자는 572명으로 지난해 같은 기간 213명보다 약 2.7배 증가했다.

프로그램 만족도 조사에서도 긍정적인 평가가 이어졌다. 올해 1~4월 만족도 조사에 참여한 보호자 71명 중 90.1%(64명)가 프로그램 운영에 만족한다고 응답했고 어린이 응답자 131명 가운데 93.9%(123명)가 '재미있었다'고 답해 큰 호응을 얻고 있는 것으로 나타났다.

자녀와 함께 과학요리 프로그램에 참여한 한 학부모는 "피자를 만들면서 환경과 탄소중립에 대해 자연스럽게 배울 수 있어 아이에게 뜻깊은 경험이 됐다"며 "집에 돌아와서도 분리배출과 음식물 쓰레기 줄이기에 대해 이야기하는 모습을 보며 교육 효과를 느꼈다"고 전했다.

광명시영유아과학체험센터 단체교육 프로그램에 참여한 어린이들이 무게중심에 대해 배우고 퀴즈를 맞히고 있는 모습. [사진=광명시]

비누로봇 코딩교실에 참여한 한 어린이는 "내가 시킨 대로 비누로봇이 움직여서 신기했다"며 "다음에 또 와서 친구들과 함께 다른 과학놀이도 해보고 싶다"고 소감을 밝혔다.

박승원 광명시장은 "영유아과학체험센터는 아이들이 놀이로 과학을 배우고 미래를 상상하는 공간"이라며 "앞으로도 다양한 체험과 교육 프로그램을 확대해 아이와 부모 모두가 만족하는 대표 과학체험 공간으로 만들어 가겠다"고 밝혔다.

한편 광명시 영유아과학체험센터는 미래 성장 원동력이 될 영유아를 위해 조성된 생활 속 과학놀이 체험 공간으로 2024년 11월 개관 이후 현재까지 누적 방문객 4만 2939명을 기록했다.

센터에는 영유아의 신체활동과 오감 발달을 돕는 영유아 놀이실과 자원순환·모빌리티·미래광명 등 3개 테마로 구성된 과학 상설전시실이 마련돼 있다.

이곳에서는 시각과 촉각 등 다양한 감각으로 환경 문제를 체험하고 자율주행 전기자동차와 드론, 인공지능 기관사와 함께하는 기차 여행 등 미래 모빌리티를 직접 경험할 수 있다. 또한 자신이 디자인한 운송수단이 미래도시 광명을 누비는 모습을 구현하며 상상력과 창의력을 키울 수 있다.

센터는 전시·체험뿐 아니라 영유아 눈높이에 맞춘 다양한 교육 프로그램도 운영하고 있다. '우리는 꼬마 과학자', '비누로봇 코딩교실', '저탄소 과학요리', '알쏭달쏭 과학놀이', '오감톡톡 놀이터' 등 체험 중심 프로그램을 통해 과학에 대한 흥미를 높이고 있다.

광명시영유아과학체험센터 전시실에서 아이들이 지구 온난화를 손으로 직접 느끼며 기후변화의 심각성과 환경보호의 중요성을 배우고 있는 모습. [사진=광명시]

센터는 오전 10시부터 오후 6시까지 운영하며 1일 3회(1회 10:00~12:00 / 2회 13:00~15:00 / 3회 15:30~17:30)로 나눠 회차별 이용객을 받아 운영한다. 정기 휴관일은 매주 월요일, 1월 1일, 설날·추석 연휴이다.

이용료는 7세 이하 취학 전 아동 2000원 그 외 8세부터 성인까지 4000원이다. 광명시민은 관련 증명서 지참 시 50% 감면받을 수 있다.

입장권은 현장 또는 온라인으로 구매할 수 있고 20인 이상 단체 이용을 원하면 온라인 사전 예약이 필요하다. 

1141world@newspim.com

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