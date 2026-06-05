전주시 '전주 심야극장' 운영…미식·야간관광 콘텐츠 강화

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한옥마을 감성 공간 활용한 체험형 야간관광 프로그램 본격화

\영화 관람과 로컬푸드 패키지 결합한 차별화된 관광상품 제공

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주시가 전주한옥마을에서 영화와 음식을 함께 즐길 수 있는 이색 야간관광 콘텐츠 '전주 심야극장' 운영에 들어갔다고 5일 밝혔다.

야간관광 특화도시인 전주시는 오는 11월까지 매주 금요일과 토요일 저녁 전주한옥마을 트래디라운지에서 특별 야간관광 프로그램인 '전주 심야극장'을 운영한다.

전주 심야극장 포스터[사진=전주시]2026.06.05 lbs0964@newspim.com

전주 심야극장은 캠핑장 콘셉트로 꾸며진 한옥 공간에서 영화와 음식을 함께 즐길 수 있는 체험형 콘텐츠다. 관람객들은 전주한옥마을의 정취 속에서 기존 영화관과는 차별화된 문화·관광 프로그램을 경험할 수 있다.

시는 매월 엄선된 영화와 작품의 배경, 분위기, 스토리에 어울리는 음식을 함께 구성해 영화와 미식을 동시에 즐길 수 있는 특별한 시간을 제공할 계획이다.

6월 상영작으로는 뮤지컬 영화 '라라랜드'와 세계적인 축구 스타 펠레의 삶을 조명한 다큐멘터리 영화 '펠레: 버스 오브 어 레전드'가 선정됐다. '라라랜드'는 금요일, '펠레: 버스 오브 어 레전드'는 토요일에 각각 상영된다.

상영작과 연계한 로컬푸드 콤보 패키지도 마련된다. '라라랜드' 상영일에는 오픈 샌드위치와 소고기 타코, 계절과일, 현미누룽지가 제공되며, '펠레: 버스 오브 어 레전드' 상영일에는 로스트 치킨과 계절과일, 현미누룽지를 맛볼 수 있다.

프로그램은 회차당 36명 규모로 운영된다. 온라인 예약은 마이리얼트립을 통해 가능하며 음식과 영화 관람이 포함된 패키지 형태로 이용할 수 있다. 현장 예약은 선착순으로 진행되며 영화 관람만 가능하다.

lbs0964@newspim.com