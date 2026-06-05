전주시 '전주 심야극장' 운영…미식·야간관광 콘텐츠 강화

AI 핵심 요약beta
- 전주시가 5일 전주한옥마을에서 야간관광 콘텐츠 '전주 심야극장' 운영을 시작했다고 밝혔다
- 매주 금·토 저녁 캠핑장 콘셉트 한옥 공간에서 영화와 음식이 결합된 체험형 야간 프로그램을 선보인다
- 6월에는 '라라랜드'와 '펠레'를 상영하며 로컬푸드 콤보 패키지를 제공하고 회차당 36명 예약제로 운영한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
\영화 관람과 로컬푸드 패키지 결합한 차별화된 관광상품 제공
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주시가 전주한옥마을에서 영화와 음식을 함께 즐길 수 있는 이색 야간관광 콘텐츠 '전주 심야극장' 운영에 들어갔다고 5일 밝혔다.
야간관광 특화도시인 전주시는 오는 11월까지 매주 금요일과 토요일 저녁 전주한옥마을 트래디라운지에서 특별 야간관광 프로그램인 '전주 심야극장'을 운영한다.
전주 심야극장은 캠핑장 콘셉트로 꾸며진 한옥 공간에서 영화와 음식을 함께 즐길 수 있는 체험형 콘텐츠다. 관람객들은 전주한옥마을의 정취 속에서 기존 영화관과는 차별화된 문화·관광 프로그램을 경험할 수 있다.
시는 매월 엄선된 영화와 작품의 배경, 분위기, 스토리에 어울리는 음식을 함께 구성해 영화와 미식을 동시에 즐길 수 있는 특별한 시간을 제공할 계획이다.
6월 상영작으로는 뮤지컬 영화 '라라랜드'와 세계적인 축구 스타 펠레의 삶을 조명한 다큐멘터리 영화 '펠레: 버스 오브 어 레전드'가 선정됐다. '라라랜드'는 금요일, '펠레: 버스 오브 어 레전드'는 토요일에 각각 상영된다.
상영작과 연계한 로컬푸드 콤보 패키지도 마련된다. '라라랜드' 상영일에는 오픈 샌드위치와 소고기 타코, 계절과일, 현미누룽지가 제공되며, '펠레: 버스 오브 어 레전드' 상영일에는 로스트 치킨과 계절과일, 현미누룽지를 맛볼 수 있다.
프로그램은 회차당 36명 규모로 운영된다. 온라인 예약은 마이리얼트립을 통해 가능하며 음식과 영화 관람이 포함된 패키지 형태로 이용할 수 있다. 현장 예약은 선착순으로 진행되며 영화 관람만 가능하다.
lbs0964@newspim.com