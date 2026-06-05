대구농수산물유통관리공사, 신규 정산시스템 운영

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유통종사자의 효율적 정산 업무를 위한 인프라 구축

[대구=뉴스핌] 김용락 기자=대구농수산물유통관리공사는 공사는 기존 정산시스템을 사용하는 유통종사자들이 자주 겪는 불편 사항과 정보 전달의 오류, 유지관리 문제 등을 해결하기 위해 시스템 개선의 필요성을 느끼고, 지난해 9월 NH농협은행과 업무협약을 체결, 새로운 시스템 구축을 착수해 지난 1일부터 운영 중이라고 5일 밝혔다.

공사는 기존 정산시스템을 사용하는 유통종사자들이 자주 겪는 불편 사항과 정보 전달의 오류, 유지관리 문제 등을 해결하기 위해 시스템 개선의 필요성을 느끼고, 지난해 9월 NH농협은행과 업무협약을 체결해 새로운 시스템 구축에 착수했다.

대구농수산물유통관리공사는 신규 정산시스템으로 불편을 최소화했다.[사진=대구시] 2026.06.05 yrk525@newspim.com

원활한 시스템 도입을 위해 공사는 NH농협은행과의 협력 관계 유지를 통해 사용자 교육과 사전 테스트 서버 운영을 진행하며 도입 과정에서 발생할 수 있는 문제를 최소화했다고 전했다.

신규 시스템 도입으로 출하자들은 보다 신속하고 안정적으로 출하대금을 정산받을 수 있을 것으로 예상되며, 거래 내역 및 정산 정보의 체계적인 관리로 거래의 투명성이 향상될 것으로 기대된다.

또한, 기존 정산 방식에서 발생할 수 있었던 정산 지연 및 거래 오류를 줄이고, 전산 기반의 체계적인 정산 프로세스를 통해 유통종사자들에게 효율적인 업무 인프라를 제공할 계획이다.

김상덕 사장은 "신규 정산시스템 도입이 거래 투명성을 증대시키고 유통종사자들의 효율적인 업무 환경을 조성하는 계기가 됐다"며 "앞으로도 농수산물 유통시장에서 디지털 혁신을 지속 추진할 예정이다"고 말했다.

yrk525@newspim.com