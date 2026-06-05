순창군, 고추장마을 'K-발효관광 명소화' 추진…관광거점 육성

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골목정원·야간경관·체험시설 확충...체류형 관광지 조성

발효문화와 관광콘텐츠 융합한 대한민국 대표 관광도시 도약

[순창=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 순창군이 고추장민속마을을 중심으로 전통 발효문화와 관광, 체험 콘텐츠를 결합한 '고추장마을 K-발효관광 명소화 사업'을 본격 추진한다고 5일 밝혔다.

이 사업은 총사업비 66억원을 투입해 2028년까지 4년간 진행되며, 순창의 대표 관광자원인 고추장민속마을을 대한민국 대표 발효관광 명소로 육성한다.

고추장마을 K-발효관광 명소화 사업' 추진 계획도[사진=순창군]2026.06.05 lbs0964@newspim.com

군은 고추장민속마을과 발효테마파크, 장류산업특구를 연계해 K-발효관광의 거점으로 조성할 계획이다.

특히 한국의 장 담그기 문화가 유네스코 인류무형문화유산에 등재되면서 세계적인 관심이 높아진 전통 장류문화를 관광자원으로 적극 활용한다는 방침이다.

사업의 핵심은 고추장민속마을의 관광 기능 강화에 있다. 군은 골목길을 활용한 '골목가드닝 조성사업'을 통해 8개 테마정원을 조성한다.

총 3415㎡ 규모의 골목정원은 전통과 자연이 어우러진 경관을 제공해 관광객 체류시간 확대와 지역경제 활성화에 기여할 것으로 기대된다.

야간관광 기반도 구축한다. 장독대와 정원, 골목길을 활용한 '골목갤러리 조성사업'을 통해 경관조명을 설치해 고추장마을만의 특색 있는 야간 경관을 선보일 예정이다.

관광 편의시설 개선도 함께 추진된다. 노후된 장류체험관을 리모델링하고 빈집을 활용한 쉼터 조성, 관광안내체계 구축 등을 통해 방문객 편의성을 높일 계획이다.

이와 함께 군은 떡볶이 페스타 개최, 발효식품 산업관광 프로그램 운영, 고추장마을 스토리텔링 콘텐츠 개발, 관광 도슨트 양성 등 다양한 관광진흥 프로그램을 운영해 주민과 관광객이 함께하는 지속가능한 관광 생태계를 조성할 방침이다.

순창군은 앞으로 고추장마을과 발효테마파크, 발효 연구산업단지를 연계한 관광벨트를 구축해 'K-발효관광 중심도시 순창' 브랜드를 강화해 나갈 계획이다.

lbs0964@newspim.com