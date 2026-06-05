SK会长崔泰源会见富士康高层 共商下一代AI基础设施合作

纽斯频通讯社首尔6月5日电 韩国SK集团会长崔泰源在台北与富士康董事长刘扬伟及公司高管举行会谈，双方就下一代人工智能（AI）基础设施合作方案进行了讨论。

SK集团会长崔泰源在SK创新成立60周年纪念活动上发表讲话。【图片=SK创新提供】

据SK海力士4日发布的消息，崔泰源于当地时间3日在台北与富士康管理层会面，重点就提升下一代AI基础设施竞争力、加强产业协同等议题交换意见。

富士康是全球主要电子产品代工企业之一，也是全球大型科技企业AI服务器的重要供应商。随着人工智能应用快速发展，AI服务器制造、系统集成以及数据中心建设需求持续增长，相关产业链合作受到市场关注。

据了解，此次会谈重点围绕AI服务器、数据中心等基础设施领域展开。随着AI芯片性能不断提升，服务器制造、电力管理、散热系统及整体系统集成能力的重要性进一步增强，产业链上下游企业正加快合作布局。

目前，SK集团旗下SK海力士凭借高带宽存储器（HBM）产品在全球AI半导体供应链中占据重要地位。市场认为，若与富士康在AI服务器制造方面的优势形成协同，双方在全球AI基础设施市场的合作空间有望进一步扩大。

除AI基础设施外，双方还就机器人、能源管理及电池技术等领域的发展前景交换意见，探讨结合SK集团能源与电池技术优势以及富士康制造与AI应用能力，发掘新的合作机会。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社