韩4月经常项目顺差创历史第二高 半导体出口成主动力

纽斯频通讯社首尔6月5日电 韩国银行（央行）5日公布的初步数据显示，受半导体等信息技术（IT）产品出口大幅增长带动，今年4月经常项目顺差达到282.9亿美元，创单月历史第二高水平，并连续第36个月保持顺差。

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数据显示，4月韩国经常项目顺差仅次于今年3月创下的379.3亿美元历史最高纪录，在历年单月数据中位列第二。这也是韩国进入21世纪以来第二长的连续经常项目顺差周期。

从构成来看，货物贸易顺差达到338.8亿美元，同样位居历史第二高水平，成为拉动经常项目顺差增长的主要动力。4月出口额达905.9亿美元，同比增长54.5%；进口额为567亿美元，同比增长16.1%。

出口增长主要来自信息技术产品。数据显示，半导体出口同比增长171.4%，包括固态硬盘（SSD）在内的计算机及周边设备出口同比增长411.3%。与此同时，受石油产品价格上涨等因素带动，非信息技术产品出口也保持较快增长势头。

从出口市场来看，韩国对东南亚、中国和美国等主要市场出口均实现显著增长。

进口方面，受美国与伊朗冲突引发国际油价上涨影响，以及半导体制造设备等资本品进口增加推动，整体进口规模继续扩大。数据显示，韩国4月原油进口均价为每桶109.1美元，同比上涨44.2%，但进口数量同比下降21.6%。

服务贸易方面，4月服务项目逆差24.2亿美元。其中，旅游项目由上月顺差转为3000万美元逆差，但随着来韩外国游客数量超过200万人次，旅游逆差较去年同期明显收窄。

反映跨境资本流动情况的金融账户方面，4月净资产增加254.6亿美元，但增幅较上月有所放缓。其中，韩国居民对外直接投资增加62.4亿美元；外国投资者对韩直接投资则减少13.6亿美元。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社