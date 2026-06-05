전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.05 (금)
KYD 디데이
전국 충북

속보

더보기

이상천 "공직사회 해이·안일…취임 즉시 바로잡겠다"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 이상천 제천시장 당선자가 4일 공직사회 기강 확립을 최우선 과제로 강도 높게 개혁을 예고했다
  • 야인 시절 체감한 공직사회의 무사안일과 폐쇄성이 '갑질 프레임' 논란 등을 거치며 구조적 문제로 지적됐다
  • 30년 공직 경험과 강한 조직 장악력을 바탕으로 소극행정·기피부서 관행 등에 대한 대대적 쇄신이 불가피하다는 전망이 나온다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

제천시장 당선자 '강력 인적쇄신' 예고…공직 내부 긴장

[제천=뉴스핌] 조영석 기자 = "공직 사회가 해이하고 안일하다. 취임하면 그 부분부터 강력하게 바로잡겠다."

이상천 제천시장 당선자가 지난 4일 당선 직후 강도 높은 쇄신 의지를 밝히면서 제천시청 내부에 긴장감이 확산되고 있다.

이상천 제천시장 당선인이  지지자들로부터 축하 인사를 받고 있다.[사진=조영석 기자]  2026.06.05 choys2299@newspim.com

이 당선자의 이러한 발언은 사실상 '공직 사회 개혁'에 대한 선전포고라는 해석이 나온다.

그는 1987년 7급 공채로 공직에 입문해 기획감사담당관, 자치행정과장, 행정복지국장 등을 거쳐 민선 7기 제천시장을 지낸 정통 행정가다.

공직의 말단부터 최고 책임자까지 두루 경험한 만큼 조직 전반에 대한 이해도가 높은 인물로 평가된다.

지역 정가에서는 이번 발언의 배경에 대해 지난 선거 낙선 이후 외부에서 공직사회를 지켜보며 느낀 실망감이 작용한 것으로 보고 있다.

야인 시절 체감한 공직사회의 피동성과 무사안일주의가 결국 '기강 확립'이라는 핵심 과제로 표출됐다는 분석이다.

선거운동 기간 중 관련한 일화도 일부 거론된다.

당시 이 당선인이 한 행정복지 센터를 방문했을때 주민 불편을 확인하고 이에 대한 문제를 제기하자 이후 공직사회 내부에서는 '갑질'이라는 왜곡된 소문이 퍼지며 논란을 겪었다.

이를 두고 지역 사회에서는 "시민 불편을 바로잡으려는 문제 제기를 조직 내부에서 '갑질 프레임'으로 방어한 것은 공직사회의 폐쇄성과 제 식구 감싸기의 단면"이라는 지적도 나왔다. 

이 당선자의 강경 발언 역시 이러한 구조적 문제를 정면으로 겨냥한 것이라는 해석이 설득력을 얻고 있다

이 당선자는 약 30년간 제천시청에 몸담으며 시정 전반을 꿰뚫어 온 데다 조직 장악력과 추진력에서도 높은 평가를 받아왔다.

이에 따라 공직사회 내부에 만연한 소극적 업무 태도와 기피 부서 회피 관행 등에 대해 대대적인 수술이 불가피할 것이라는 전망이 나온다.

시청 내부에서도 변화에 대한 긴장감이 감지된다.

한 관계자는 "시정 내부 사정을 누구보다 잘 아는 '행정 전문가'가 복귀하는 만큼 과거처럼 안일한 대응이나 적당주의는 더 이상 통하지 않을 것"이라며 "조직 전반에 상당한 변화가 예상된다"고 말했다.

choys2299@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
시진핑, 8~9일 북한 국빈 방문 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 시진핑 중국 국가주석이 오는 8~9일 북한을 방문한다고 로이터 통신이 5일 조선중앙통신 보도를 인용해 전했다. 이번 방문은 김정은 북한 국무위원장의 초청에 따른 것이다.  중국 정부도 시 주석의 북한 방문 일정을 알렸다. 중국 관영 신화통신에 따르면 이날 중국 공산당 중앙위원회 국제부 대변인은 김 위원장의 초청으로 시 주석이 오는 8일부터 9일까지 북한을 국빈 방문할 예정이라고 발표했다.  김정은 북한 노동당 총비서(왼쪽)와 시진핑 중국 국가주석이 지난해 9월 4일(현지시간) 중국 베이징 인민대회당에서 정상회담을 앞두고 악수를 하는 모습. [사진=로이터 뉴스핌] wonjc6@newspim.com   2026-06-05 11:20
사진
이정후, 또 4안타 12G 연속 안타 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = '바람의 손자'가 또 불방망이를 휘둘렀다. 이정후(28·샌프란시스코 자이언츠)가 시즌 네 번째 4안타 경기를 작성하며 메이저리그 데뷔 이후 개인 최장 연속 안타 신기록을 작성했다. 시즌 타율은 0.310에서 0.322까지 치솟았다. 내셔널리그 타격 부문 단독 4위다. 타율 0.336로 1위인 오토 로페즈(마이애미)와 큰 차이가 아니다. 이정후는 5일(한국시간) 미국 위스콘신주 밀워키 아메리칸 패밀리 필드에서 열린 2026 메이저리그(MLB) 밀워키 브루어스와의 원정 경기에 우익수, 5번 타자로 선발 출전해 4안타 1타점 3득점으로 폭발하며 팀의 12-9 대승을 이끌었다. 첫 타석부터 불방망이를 휘둘렀다. 1회초 2사 1루 상황에서 밀워키 선발 콜맨 크로우와 맞섰다. 이정후는 0볼-2스트라이크의 불리한 카운트에서 4구째 바깥쪽 92.2마일(약 148km) 포심 패스트볼을 받아쳐 좌전 안타를 만들었다. 지난달 15일 LA 다저스전부터 시작된 12경기 연속 안타 행진이다. 빅리그 데뷔 첫해였던 2024년 4월에 기록한 11경기 연속 안타를 넘어선 개인 신기록이다. 출루에 성공한 이정후는 후속 타선의 적시타 때 홈을 밟아 팀의 세 번째 득점을 올렸다. [밀워키 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자= 이정후가 5일(한국시간) MLB 밀워키 브루어스와의 원정 경기 3회 2루타를 치고 타구의 방향을 살피고 있다. 2026.6.5 psoq1337@newspim.com 팀이 3-1로 앞선 3회초 무사 2루 찬스에서 맞은 두 번째 타석에서는 크로우의 2구째 몸쪽 낮게 들어온 87.3마일(약 140km) 커터를 공략해 우익수 방면 1타점 2루타를 터뜨렸다. 시즌 13호 2루타이자 2경기 연속 멀티히트다. 이어 맷 채프먼의 중전 안타가 터지면서 이정후는 이날 경기 두 번째 득점을 기록했다. 4회초 세 번째 타석에서 2루수 땅볼로 물러난 이정후는 7회초 빅이닝의 서막을 여는 선두타자 안타였다. 밀워키 구원 그랜트 앤더슨의 2구째 86.6마일(약 140km) 체인지업을 기술적으로 밀어쳐 좌전 안타를 날렸다. 이후 에릭 하스의 만루홈런이 터지면서 이정후는 세 번째 득점에 성공했다. 샌프란시스코의 타선이 폭발하며 7회초에만 두 번째 타석이 찾아왔다. 12-3으로 크게 앞선 2사 1루 상황이었다. 이정후는 바뀐 투수 제이크 우드포드의 4구째 93.4마일(약 150km) 싱커를 결대로 밀어쳐 2루수 키를 넘기는 우전 안타를 뽑아냈다. 지난 1일 콜로라도 로키스전 이후 4경기 만에 터진 시즌 네 번째 4안타 경기다. 메이저리그 3년 차인 이정후는 빅리그 데뷔 이후 최고의 타격감을 과시하며 내셔널리그 최고의 교타자 입지를 굳혀가고 있다. 이날 송성문은 4일 이어 2경기 연속 벤치를 지켰고 샌디에이고는 필라델피아에 4-6으로 패해 5연패 수렁에 빠졌다. psoq1337@newspim.com 2026-06-05 06:47

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동