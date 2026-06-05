국립암센터, 감사원 자체감사활동 '최우수기관' 선정…공공병원 중 1위

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예방 중심 감사·내부 통제 공로 인정

반부패·청렴혁신 TF로 청렴도 '높여'

양한광 원장 "신뢰받는 기관 될 것"

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 국립암센터가 감사원 주관의 자체감사활동 심사에서 공공병원 분야 최우수기관으로 이름을 올렸다.

국립암센터는 5일 감사원이 실시한 '2026년 자체감사활동 심사'에서 공공병원 분야 최우수기관으로 선정됐다고 밝혔다.

국립암센터 2026.03.01 sdk1991@newspim.com

감사원 자체감사활동 심사는 '공공감사에 관한 법률'에 따라 각 기관의 내부 감사 시스템과 자체감사활동의 운영 성과 등을 평가하는 제도다. 평가 결과는 기관 차원의 자체감사기구 지원 의지, 내부통제 수준, 감사인력의 전문성, 감사활동 성과 등을 종합적으로 심사해 A~D등급으로 구분된다.

감사원이 전국 283개 공공기관을 대상으로 실시한 자체감사활동 심사에서도 기관별 감사 역량과 내부통제 수준을 종합 평가한 결과 공공병원 분야 최우수 기관으로 선정되는 성과를 거뒀다. 공공병원 16개 기관 가운데 1위에 올랐다.

국립암센터는 이번 평가에서 기관장 중심의 내부통제 체계 운영과 예방 중심 감사 활동을 적극 추진한 공로를 인정받았다. 최고관리자인 기관장을 팀장으로 정하고 부기관장을 연구소장 및 혁신전략실장으로 참여하도록 한 '반부패·청렴 혁신 태스크 포스 팀(TFT)'를 운영하며 조직 전반의 내부통제와 청렴문화 정착을 추진한 점이 우수 사례로 평가됐다.

아울러 연구소·부속병원·국가암관리사업본부·국제암대학원대학교 등 각 고유 특성을 가진 4개 단위조직 주요 회의체 등 각종 심의위원회와 자체감사기구를 통한 유기적인 협력체계를 구축해 실질적인 내부통제 활동을 수행한 점도 높은 점수를 얻었다.

양한광 국립암센터 원장은 "이번 최우수기관 선정은 국립암센터가 투명하고 책임 있는 기관 운영을 위해 지속적으로 노력해 온 성과를 인정받은 결과"라며 "예방 중심의 감사활동과 촘촘한 내부통제 체계를 통해 청렴 문화를 확산하고 국민에게 더욱 신뢰받는 국가암관리중앙기관이 되도록 최선을 다하겠다"고 강조했다.

김해영 비상임 감사는 "이번 결과는 감사역량 강화와 예방 중심의 내부통제 체계를 구축한 결과"라며 "공정성과 전문성을 바탕으로 감사 역량을 지속적으로 강화해 투명한 기관 운영에 기여하도록 노력하겠다"고 했다.

sdk1991@newspim.com