월요일·음력 4월23일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세
[재미있는 오늘의 운세] 2026년 6월 8일(월요일·음력 4월23일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
* 가산사주연구소의 재미있는 오늘의 운세는 SNS 문화에 밝은 세대를 중심으로 재편하여 그 나이에 궁금한 점을 해소해 주는 데 중점을 두었다. 음과 양, 오행의 발달에 중점을 두고 분석했다. 대운, 연운, 격국, 합과 충 등은 고려할 수 없어 분석 자료로 활용하지 않았다. 말 그대로 재미로 보는 오늘의 운세다.
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◆ 쥐띠(子)
60년생 : 화창한 햇살 받으며 희망을 안겠다.
72년생 : 돈이 뭉턱 뭉턱 들어오겠다.
84년생 : 지금은 공격이 아니라 방어할 때이겠다.
96년생 : 더 이상 가지 말고 지키는 것이 중요하겠다.
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◆ 소띠(丑)
61년생 : 결과가 대단히 만족스럽겠다.
73년생 : 돌다리도 두드리는 것이 좋겠다.
85년생 : 맘 편히 가는 것이 좋겠다.
97년생 : 지금이 기회이니 밀어붙이는 것이 좋겠다.
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◆ 범띠(寅)
62년생 : 원만하게 일이 진행되겠다.
74년생 : 모두가 음모를 도모하는 모양이겠다.
86년생 : 자신을 믿고 가면 되겠다.
98년생 : 캄캄한 밤이 시작되겠다.
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◆ 토끼띠(卯)
63년생 : 새롭게 시작하면 크게 성공하겠다.
75년생 : 그동안 도전해 왔던 일이 성사되겠다.
87년생 : 눈으로 볼 수 없는 일이 생기겠다.
99년생 : 뜻대로 일이 풀려나가겠다.
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◆ 용띠(辰)
64년생 : 사업을 확장할 기회가 오겠다.
76년생 : 성실하게 대하는 것이 최상책이겠다.
88년생 : 절치부심하던 일이 성사되겠다.
00년생 : 사랑하는 사람을 만나겠다.
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◆ 뱀띠(巳)
65년생 : 일단 만나서 대화해 보는 것이 좋겠다.
77년생 : 강하면 부러질 수 있으니, 부드럽게 접근해야 하겠다.
89년생 : 기회가 오고 있겠다. 무조건 잡아야 하겠다.
01년생 : 기세의 중심을 잡으면 일은 무조건 성사되겠다.
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◆ 말띠(午)
66년생 : 말로 인해 큰 이익이 생기겠다.
78년생 : 기존의 사업 실적을 뛰어넘겠다.
90년생 : 겸손보다는 자신감을 나타내야 하겠다.
02년생 : 나이를 묻지 말고 따지지 말고 사귀는 게 좋겠다.
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◆ 양띠(未)
67년생 : 있는 대로 말하고 새롭게 시작하는 것이 좋겠다.
79년생 : 험담에 힘들어하지 말고 밀고 가는 것이 좋겠다.
91년생 : 내일은 반드시 좋은 일이 있을 거라는 생각을 가져야 하겠다.
03년생 : 불 꺼진 창에서 희미한 모습을 볼 수 있겠다.
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◆ 원숭이띠(申)
68년생 : 노력 없는 성공은 있을 수 없다는 것일 체험하겠다.
80년생 : 인연 따라가면 좋은 결과로 이어지겠다.
92년생 : 은행 쪽에서 좋은 소식이 있겠다.
04년생 : 누군지 행복할 것이라는 마음으로 돌아서야 하겠다.
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◆ 닭띠(酉)
69년생 : 사람을 중용하면 일을 맡기는 것을 잊지 말아야겠다.
81년생 : 강아지 돈 물고 대문 안으로 들어오겠다.
93년생 : 돈이 차곡차곡 쌓여 나가겠다.
05년생 : 한없이 부러운 마음을 가질 수 있겠다.
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◆ 개띠(戌)
70년생 : 새로운 일을 시작하겠다.
82년생 : 공공부문에서 중책을 맡겠다.
94년생 : 새로운 사업을 시작하겠다.
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◆ 돼지띠(亥)
71년생 : 예상하지 않았던 이익이 생기겠다.
83년생 : 예산이 많이 늘어날 징조이겠다.
95년생 : 새로운 인연은 만나 만리장성을 쌓겠다.