英伟达加码韩国AI生态 黄仁勋开启密集访韩之旅

纽斯频通讯社首尔6月5日电 美国人工智能（AI）芯片企业英伟达首席执行官黄仁勋5日访问韩国并展开为期四天的密集行程。黄仁勋将考察韩国AI产业生态，走访半导体、数据中心、机器人、游戏产业以及高校科研机构等领域，并与韩国主要企业负责人举行会谈，进一步推动AI产业合作。

英伟达（NVIDIA）首席执行官黄仁勋。【图片=彭博社、纽斯频通讯社】

据业界5日消息，黄仁勋预计当天下午乘专机抵达首尔金浦机场，并随即开始正式访问活动。

按照目前安排，黄仁勋当晚将与韩国主要企业集团负责人会面。预计参加会面的包括SK集团会长崔泰源、现代汽车集团会长郑义宣、LG集团会长具光谟以及NAVER董事会议长李海珍等韩国企业界人士。

分析认为，与会各方有望围绕高带宽存储器（HBM）供应链合作、AI数据中心建设、自动驾驶汽车、人形机器人以及物理人工智能（Physical AI）等未来产业发展方向交换意见。

除半导体产业外，黄仁勋还计划加强与韩国游戏产业的交流。据悉，他将于7日与NCSof首席执行官金泽辰会面，讨论AI在游戏开发和运营领域的应用前景。双方此前已在游戏图形技术等领域保持合作关系。

访韩最后一天即8日，黄仁勋还将与韩国AI及机器人初创企业代表举行闭门座谈会。据悉，多家韩国AI企业负责人有望出席活动，就建设GPU基础设施、AI模型生态合作等议题展开交流。

此外，黄仁勋还计划访问首尔大学人工智能研究院及机器人研究机构，并与科研人员和学生进行交流。消息人士透露，黄仁勋希望借此了解韩国AI人才培养和前沿技术研发情况。

黄仁勋此访还可能前往韩国主要企业总部及研发基地考察，包括NAVER第二总部、LG集团总部以及现代汽车集团总部等地，以进一步探讨AI及机器人领域合作机会。

除产业活动外，黄仁勋还将参加韩国综艺节目录制，并计划在首尔蚕室棒球场举行的职业棒球比赛中担任开球嘉宾，与韩国公众互动。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社