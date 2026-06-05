韩"6·3地方选举"选票短缺事件发酵 首尔松坡区投票站外大批民众抗议

纽斯频通讯社首尔6月5日电 韩国第九届地方议员和地方政府各级领导选举（下称地方选举）3日落幕，但在投票过程中设在首尔选区的部分投票站选票短缺，引发选民强烈不满。
其中，松坡区蚕室7洞第二投票站现场对峙持续升级。截至4日晚，对峙已持续约24小时，大批示威人员聚集在投票站外阻止票箱转运，现场秩序受到影响，周边居民生活亦受到波及。
据警方非正式统计，当地时间4日晚10时左右，投票站外聚集的示威人员及网络主播约1200人。当天白天现场人数约200人，随着下班后更多人员到场，聚集规模扩大。
持续对峙导致周边居民不满情绪上升。部分居民代表前往现场与示威人员沟通，表示理解其关注选举相关问题，但认为集会活动已对居民正常生活造成影响，并指出集会区域属于居民住宅区范围。
当晚，一名在投票站内工作的选举相关人员因身体不适晕倒。急救人员前往现场实施救援时，一度遭到部分示威人员阻拦。示威者质疑救援过程中可能涉及票箱或选票转移。经过约15分钟协调后，急救人员最终将患者送往医院治疗。
随着对峙持续，现场逐渐成为部分质疑选举结果人士的聚集地点。部分示威者要求重新举行选举，并继续阻止票箱运离现场。现场不时响起有关选举争议的口号。
据中央西安局管理委员会介绍，地方选举首尔市选票短缺涉及行政区包括松坡区蚕室洞12处、江南区1处、广津区1处。（完）
韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社