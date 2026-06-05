韩"6·3地方选举"选票短缺事件发酵 首尔松坡区投票站外大批民众抗议

纽斯频通讯社首尔6月5日电 韩国第九届地方议员和地方政府各级领导选举（下称地方选举）3日落幕，但在投票过程中设在首尔选区的部分投票站选票短缺，引发选民强烈不满。

本月3日，韩国第九届地方议员和地方政府各级领导选举首尔选区投票过程中出现投票站选票短缺，相关区域投票一度中断引发选民强烈不满。图为4日，位于松坡区蚕室7洞第二投票站，大批市民聚集抗议。【图片=纽斯频通讯社DB】

其中，松坡区蚕室7洞第二投票站现场对峙持续升级。截至4日晚，对峙已持续约24小时，大批示威人员聚集在投票站外阻止票箱转运，现场秩序受到影响，周边居民生活亦受到波及。

据警方非正式统计，当地时间4日晚10时左右，投票站外聚集的示威人员及网络主播约1200人。当天白天现场人数约200人，随着下班后更多人员到场，聚集规模扩大。

持续对峙导致周边居民不满情绪上升。部分居民代表前往现场与示威人员沟通，表示理解其关注选举相关问题，但认为集会活动已对居民正常生活造成影响，并指出集会区域属于居民住宅区范围。

当晚，一名在投票站内工作的选举相关人员因身体不适晕倒。急救人员前往现场实施救援时，一度遭到部分示威人员阻拦。示威者质疑救援过程中可能涉及票箱或选票转移。经过约15分钟协调后，急救人员最终将患者送往医院治疗。

随着对峙持续，现场逐渐成为部分质疑选举结果人士的聚集地点。部分示威者要求重新举行选举，并继续阻止票箱运离现场。现场不时响起有关选举争议的口号。

据中央西安局管理委员会介绍，地方选举首尔市选票短缺涉及行政区包括松坡区蚕室洞12处、江南区1处、广津区1处。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社