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'세계 26위' 심유진, 세계 2위 中 왕즈이 또 격파... 인니 오픈 8강행 대이변

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  • 심유진은 4일 인도네시아 오픈 여자단식 16강에서 세계 2위 왕즈이를 2-0으로 꺾었다.
  • 심유진은 역전 흐름과 강한 집중력으로 두 게임을 모두 따내며 상대 전적 우위를 더욱 굳혔다.
  • 남자복식 서승재-김원호 조도 16강에서 프랑스 포포프 형제를 2-0으로 완파하며 우승 경쟁을 이어갔다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 배드민턴 여자 단식의 심유진(26위·인천국제공항) 세계 랭킹 2위인 중국의 왕즈이를 격파하는 이변을 연출했다.

심유진은 4일(한국시간) 인도네시아 자카르타 이스토라 세나얀에서 열린 2026 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 인도네시아 오픈(슈퍼 1000) 여자단식 16강전에서 왕즈이를 2-0(21-16 24-22)으로 제압했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 심유진. [사진=대한배드민턴협회] 2026.04.08 psoq1337@newspim.com

이번 대회 최대 이변 가운데 하나로 꼽힐 만한 결과다. 왕즈이는 지난 3월 전영 오픈(슈퍼 1000) 결승에서 세계랭킹 1위 안세영을 꺾고 정상에 올랐던 세계 정상급 선수다. 하지만 심유진 앞에서는 또 한 번 무릎을 꿇었다.

심유진은 왕즈이에게 유독 강한 모습을 보여왔다. 심유진은 2024년 일본 마스터스와 2025년 아시아선수권에서도 왕즈이를 연이어 꺾은 바 있으며, 이번 승리로 상대 전적 우위를 더욱 확실하게 만들었다.

경기 내용도 인상적이었다. 심유진은 1게임 초반 3-8까지 밀리며 어려운 출발을 했다. 그러나 이후 연속 득점으로 흐름을 완전히 바꿨다. 상대를 단 1점으로 묶는 동안 무려 8점을 쓸어담으며 순식간에 역전에 성공했다.

왕즈이가 14-14 동점을 만들며 반격에 나섰지만 심유진은 침착했다. 코트 깊숙한 곳을 찌르는 정교한 공격과 적극적인 네트 플레이로 다시 주도권을 잡았고, 20-16에서 마지막 점수를 따내며 첫 게임을 가져갔다.

2게임은 더욱 극적이었다. 초반 3-5로 뒤진 심유진은 다시 한 번 연속 득점으로 10-5까지 달아났다. 이후 왕즈이의 반격에 밀려 13-15 역전을 허용했지만 흔들리지 않았다.

심유진은 강력한 스매시와 공격적인 운영으로 다시 흐름을 되찾았고 20-18 매치포인트를 만들었다. 그러나 왕즈이도 세계 2위다운 집중력으로 따라붙으며 승부는 듀스로 이어졌다.

22-22까지 이어진 팽팽한 승부에서 결국 승부를 가른 것은 집중력이었다. 왕즈이가 연속 범실을 범했고 심유진은 이를 놓치지 않았다. 마지막 두 점을 따내며 24-22로 경기를 끝냈다.

이 승리로 심유진은 8강에 올라 세계 랭킹 9위 미야자키 도모카(일본)와 준결승 진출을 다투게 됐다. 한국은 여자단식에서 안세영과 심유진 두 명이 나란히 8강에 진출하며 강세를 이어가게 됐다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 서승재(왼쪽)와 김원호. [사진=BWF] 2026.06.02 psoq1337@newspim.com

남자복식에서는 세계랭킹 1위 서승재-김원호(이상 삼성생명) 조가 우승을 향한 순항을 이어갔다.

서승재-김원호 조는 같은 날 열린 남자복식 16강전에서 프랑스의 크리스토 포포프-토마 포포프 형제를 2-0(21-17 21-17)으로 완파했다. 경기 시간은 불과 36분이었다.

포포프 형제는 단식과 복식을 병행하는 선수들로 국제무대에서 꾸준히 경쟁력을 보여온 조합이지만, 세계 최강 복식조 앞에서는 역부족이었다.

1게임 초반 서승재-김원호는 3-7까지 끌려갔다. 그러나 이후 무려 10연속 득점에 성공하며 순식간에 분위기를 뒤집었다. 한 번 흐름을 잡은 뒤에는 상대에게 반격 기회를 허용하지 않으며 첫 게임을 가져갔다.

2게임 역시 비슷했다. 초반 5-6으로 밀렸지만 곧바로 연속 득점으로 역전에 성공했고, 특유의 빠른 수비 전환과 강력한 공격으로 점수 차를 유지하며 승부를 마무리했다.

서승재-김원호 조는 지난해에 이어 올해도 세계 배드민턴 남자복식 최강자로 군림하고 있다. 올해 첫 대회였던 말레이시아 오픈(슈퍼 1000) 우승을 시작으로 전영 오픈 2연패, 아시아개인선수권 우승까지 차지하며 압도적인 행보를 이어왔다.

특히 서승재의 부상 복귀 이후 두 선수는 다시 완벽한 호흡을 되찾았다. 단체전을 제외한 국제대회에서 연승 행진을 이어가던 이들은 지난달 싱가포르 오픈 준결승에서 세계랭킹 4위 사트위크사이라지 란키레디-치라그 셰티(인도) 조에 패하며 아쉽게 결승 진출이 좌절됐다.

하지만 인도네시아 오픈에서 다시 상승세를 타고 있다. 32강에서 대만의 추샹치에-왕치린 조를 꺾은 데 이어 포포프 형제까지 완파하며 우승 후보다운 면모를 과시했다.

wcn05002@newspim.com

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