강진원 강진군수, 당선 직후 현장 행보 "바로 지금 일할 시간이다"

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복지회관·모내기 농가·시장 소상공인·SOC 현장 방문

강군수 "민선9기 성과로 군민에게 보답할 것"

[강진=뉴스핌] 조은정 기자 = "바로 지금 다시 일할 시간입니다. 군민과 한마음으로 힘을 모아 강진의 미래 비전 실현에 본격적으로 나서야 합니다."

지난 3일 치러진 제9회 전국동시지방선거에서 당선돼 4일 오전 업무에 복귀한 강진원 강진군수는 이같이 말했다.

강진-광주 고속도로 건설 현장 방문. [사진=강진군] 2026.06.04 ej7648@newspim.com

강 군수는 이날 오전 강진시외버스터미널 입구에서 군민들에게 감사 인사를 전한 뒤 대구면 상저마을에 거주하는 102세 최고령 주민을 찾아 생활 불편 사항을 점검했다.

이어 강진읍시장 수산동과 종합동을 방문해 고유가 보조금 조기 사용과 지역경제 활성화 캠페인을 주관하며 소상공인 지원 의지를 밝혔다. 현장에는 군청 직원 200여 명이 참여했다.

강 군수는 숨 쉴 틈 없이 모내기 준비가 한창인 강진읍 춘전리 강진농협 제1육묘장을 찾아 이영석 강진농협 상무와 올해 육묘 상황에 대해 의견을 교환한 뒤 인근 모내기 현장을 찾아 농업인을 위로했다.

이후 강진읍복지회관을 방문해 노인복지 정책 추진 의지를 재확인했다. 강진원 군수 내외는 강진읍노인회 회원들로부터 나란히 이번 지방선거 당선 축하 꽃다발을 받았다.

대구 정대원 어르신. [사진=강진군] 2026.06.04 ej7648@newspim.com

참석한 노인들의 박수와 환호에 강 군수는 "군수로서 노인복지는 물론 강진 발전을 위해 최선을 다하겠다. 행정에서도 관심과 지원을 아끼지 않겠다"고 약속했다. 군수 내외는 김승복 회장을 포함해 노인회원들과 점심을 함께 하며 대화를 이어갔다.

오후에는 강진~광주 고속도로 건설 현장인 강진분기점과 성전JCT를 찾아 공정 상황과 자재 수급 문제를 점검했다.

또 강진 제2일반산업단지 조성 현장을 방문해 사업 진행 상황과 데이터센터 등 미래 전략산업 추진 현황을 확인했다.

강 군수는 "매우 바쁜 때이다. 허투루 보낼 수 있는 상황이 아니다. 민선9기 공약을 성실히 이행해 군민에게 성과로 보답하겠다"며 "중단 없는 변화와 혁신으로 군정에 속도를 내겠다"고 말했다.

강 군수는 제9회 전국동시지방선거에서 58.53%를 득표해 더불어민주당 차영수 후보를 누르고 재선에 성공했다.

ej7648@newspim.com