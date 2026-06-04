심덕섭 고창군수, 군정 복귀 첫날 농번기·민생경제 점검

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모내기·수확철 인력난 대응 논의…운송업 지원방안 검토

[고창=뉴스핌] 고종승 기자 = 심덕섭 전북 고창군수가 군정 복귀 후 첫 공식 일정으로 농번기 농촌 일손 부족과 민생경제 상황을 점검하며 현안 대응에 나섰다.

심 군수는 4일 부군수와 국장, 실·과·관·소장이 참석한 가운데 대책회의를 열고 모내기와 수박·복분자·블루베리 수확철을 맞은 농업 현장의 인력 수급 상황과 고유가에 따른 지역 경제 영향을 점검했다고 밝혔다.

심덕섭 고창군수가 군정 복귀 첫 일정으로 농번기 농촌일손과 민생경제 상황 점검에 나섰다[사진=고창군] 2026.06.04 lbs0964@newspim.com

고창지역은 본격적인 모내기와 주요 농산물 수확이 시작된 가운데 고유가 장기화로 농업과 운송업 등 지역 경제 전반의 부담이 커지고 있는 상황이다. 이에 군은 선제적인 대응 방안을 마련하기 위해 회의를 개최했다고 설명했다.

이날 회의에서는 모내기 추진 현황과 작목별 출하 상황, 외국인 계절근로자 입국 및 배치 현황, 고유가로 어려움을 겪는 지역 운송업 지원 방안 등이 보고됐으며 향후 대책도 논의됐다.

고창군은 농촌인력지원상황실을 운영해 농가의 인력 부족 상황을 신속히 파악하고 필요한 인력을 적기에 투입해 농작업 차질을 최소화할 계획이다. 이를 통해 안정적인 영농활동을 지원하고 수확철 인력난 해소에 집중한다는 방침이다.

심덕섭 군수는 "고령화와 인력난으로 수확기를 맞은 농가들의 어려움이 커지고 있다"며 "본격적인 장마를 앞두고 전 행정력을 동원해 수확철 농촌 일손 돕기에 총력을 다하겠다"고 말했다.

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