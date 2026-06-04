안산시, 최초 연임 이민근 시장 현충탑 참배로 첫 공식 행보 나서

당선인들과 함께 지역 발전 위한 '원팀'으로서의 화합 다짐

[안산=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안산시 최초로 연임에 성공한 이민근 안산시장이 당선 확정 후 첫 공식 행보로 현충탑을 찾아 참배하며 안산의 새로운 도약을 위한 본격적인 행보에 나섰다.

이민근 안산시장이 4일 원곡동 현충탑을 찾아 순국선열 및 호국영령에 대한 묵념을 하고 있다. [사진=안산시]

안산시는 이민근 안산시장이 4일 오전 원곡동에 위치한 현충탑을 방문해 순국선열과 호국영령의 숭고한 희생정신을 기리며 민선 9기 시정을 향한 각오를 다졌다고 밝혔다.

특히 이번 일정에는 제9회 전국동시지방선거에서 함께 치열한 레이스를 펼쳐 당선의 영예를 안은 당선인들이 동행해 의미를 더했다. 이 시장과 당선인들은 현충탑에 헌화와 분향을 하며 나라를 위해 헌신한 선열들의 희생을 기리는 한편 시민이 부여한 소명과 책임을 함께 되새기며 지역 발전을 위한 '원팀'으로서의 화합을 다짐했다.

이민근 시장은 참배를 마친 후 "안산시 최초의 연임 시장이라는 영광을 주신 시민 여러분의 성원과 신뢰에 깊이 감사드린다"며 "기쁨보다는 무거운 책임감이 앞서는 만큼, 시민과 약속한 공약들을 더욱 성실하고 속도감 있게 이행해 나가겠다"고 소회를 밝혔다.

이어 "그동안 다져온 민선 8기의 핵심 정책과 사업들을 흔들림 없이 완성하고, 안산의 미래 성장동력을 확충해 시민들이 삶에서 직접 체감할 수 있는 변화를 만들어 가겠다. 언제나 시민의 목소리에 귀 기울이고 소통하며 더욱 발전하는 안산을 만드는 데 모든 역량을 쏟아붓겠다"고 강조했다.

이민근 안산시장이 4일 원곡동 현충탑을 찾아 순국선열 및 호국영령에 대한 참배를 하고 있다. [사진=안산시]

한편 이민근 시장은 남은 민선 8기 임기 동안 산적한 지역 현안을 차질 없이 마무리하는 동시에 오는 7월 1일 출범하는 민선 9기 시정이 안정적으로 출발할 수 있도록 시정 준비에 박차를 가할 예정이다.

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