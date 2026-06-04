전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.04 (목)
KYD 디데이
문화·연예 드라마·예능

속보

더보기

[현장톡] 김성철 "'골드랜드'는 나의 2025년…우기 만들며 보낸 1년"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 배우 김성철이 4일 인터뷰에서 디즈니+ 시리즈 '골드랜드'와 캐릭터 우기에 대한 애정을 전했다.
  • 우기의 말투·서사·배경 설정 등에 적극 의견을 내며 '주인공 같지 않은 인물'이 극의 한 축이 되는 모습을 보여주려 했다고 밝혔다.
  • 액션이 적어 아쉬웠다며 시즌2가 나오면 더 많은 액션을 선보이고 싶다고 했고, 차기작 '슬리핑 닥터'는 힐링 로맨스로 기대감을 드러냈다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 김성철이 디즈니+ 시리즈 '골드랜드'를 떠나보내는 소회를 전했다. 작품 속 우기를 통해 새로운 얼굴을 보여준 그는 "이런 인물이 극의 한 축이 될 수 있다는 걸 보여주고 싶었다"고 말했다.

김성철은 지난달 29일 서울 종로구 한 카페에서 취재진과 인터뷰를 갖고 '골드랜드' 전 회차 공개를 맞아 작품에 대한 애정과 캐릭터 비하인드, 그리고 차기작에 대한 이야기를 들려줬다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 김성철. [사진=디즈니+] 2026.06.04 moonddo00@newspim.com

김성철은 "오랜만에 한 주 한 주 공개되는 작품을 했다. 5주는 짧지만 그래서 더 재밌었던 것 같다"며 "기다림이 적어서 좋았고, 시청자 입장에서 매주 기다리는 재미도 있었다"고 말했다.

극 중 우기는 1톤에 달하는 금괴를 현금화하는 과정의 중심에 서는 인물이다. 김성철은 "금괴를 환전하고 금은방에 가서 파는 과정을 본 적이 없어서 흥미로웠다"며 "그걸 주도적으로 해나가는 인물이라는 점이 매력적이었다"고 설명했다.

우기의 독특한 말투 역시 김성철이 고민을 거듭한 지점이었다. 그는 "대본에 있는 말투를 최대한 살렸다. 목소리는 하이톤으로 잡았는데, 하이톤이 무조건 신뢰를 주는 건 아니라고 생각했다"며 "의도가 불분명하게 들리도록 말을 흐리기도 했다. 우기는 의식의 흐름대로 행동하고 말하는, 극도로 P 성향의 인물처럼 접근했다"고 밝혔다.

특히 작품 속 희주와 우기의 관계에 대해서는 '사랑'보다 '좋아함'에 가까웠다고 해석했다. 김성철은 "우기가 희주를 사랑했다고 보기는 어렵고, 좋아했다고 생각한다"며 "희주에게는 남자친구 도경이 있었고, 처음에는 금괴를 환전해 수수료를 받는 동업자 같은 관계였다. 하지만 서로 믿게 되면서 감정이 생긴 것 같다"고 말했다.

이어 "우기는 어릴 때부터 사랑받고 사랑을 줄 수 있는 환경에 있던 인물이 아니다. 그래서 표현도 서툴렀다"며 "뒤로 갈수록 희주를 좋아하게 된 것 같다"고 덧붙였다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 골드랜드 김성철. [사진=디즈니+] 2026.06.04 moonddo00@newspim.com

두 사람의 관계에서 로맨스적 긴장감을 의도적으로 살렸다고도 했다.

"계속 함께 다니고 의지하는 남녀 사이인 만큼 이성적인 긴장감이 있어야 작품이 더 재밌다고 생각했다. 다만 우기의 거친 면을 보여주더라도 희주에게는 어느 정도 예의를 지키려 했다. 따지고 보면 희주가 고용주니까요."

작품 후반부에는 고문을 당하거나 쇠사슬에 묶이는 등 강도 높은 장면도 등장한다. 하지만 김성철은 의외로 액션이 부족해 아쉬웠다고 털어놨다.

김성철은 "영화 '파과'를 하면서 액션의 재미를 느꼈다. 오히려 '골드랜드'에서는 액션이 많지 않아 아쉬웠다"며 "묶여 있는 장면도 더 처절하게 보이도록 아이디어를 많이 냈다. 감독님도 배우의 의견을 많이 수용해주셨다"고 말했다.

우기의 서사에도 직접 의견을 냈다. 김성철은 "우기가 왜 희주에게 그렇게 끌리는지 설명이 필요하다고 생각했다"며 "원래는 없던 설정이었는데, 고아로 자라며 외롭게 살아온 배경을 넣어야 감정선이 이해될 것 같다고 강하게 이야기했다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 김성철. [사진=골드랜드] 2026.06.04 moonddo00@newspim.com

우기를 통해 보여주고 싶었던 것은 '주인공이 아닐 것 같은 인물의 이야기'였다.

"감독님께서 어느 영화 속 '조폭3' 같은 인물에게 카메라가 가 있으면 어떨까 말씀하셨다. 우기가 그런 인물이다. 특별한 능력도 없고 그저 일수꾼일 뿐인데, 그런 인물이 극의 한 축을 담당하면 재밌겠다고 생각했다."

반면 악역에 대한 욕심은 크지 않다고 했다. "'프로젝트 Y'를 하면서 빌런에 대해 생각해봤는데 저와는 잘 안 맞는 것 같다. 권력자가 되는 역할도 매력이 있지만, 저는 우기처럼 위험을 헤쳐나가려 애쓰는 인물이 더 재밌다."

작품 반응은 의외였다고 했다. 김성철은 "'골드랜드'를 직접 검색해보거나 제 이름을 찾아보는 편은 아니다"라면서도 "주변에서 재밌다는 이야기를 많이 들었다. 저는 조금 딥하고 진입장벽이 있을 거라 생각했는데 쉽게 재밌게 봐주셔서 신기했다"고 말했다.

만약 현실에서 우기와 같은 상황에 놓인다면 어떨까. 김성철은 "1톤짜리 금괴가 발견됐다면 당연히 의심할 것 같다. 합법적인 물건이라고 생각하지 않을 것"이라며 "가장 현실적으로는 익명으로 돌려줄 것 같다"고 웃었다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 김성철. [사진=골드랜드] 2026.06.04 moonddo00@newspim.com

작품 선택 기준에 대해서는 "캐릭터보다 작품의 재미가 중요하다"고 강조했다.

"'그해 우리는'의 김지웅을 보고 감독님이 캐스팅하셨다고 들었다. 김지웅은 많은 답을 이야기하는 인물인데, 우기는 반대로 답을 말하면 안 되는 인물이다. 그런 작업이 흥미롭게 느껴졌다."

현재 촬영 중인 차기작 '슬리핑 닥터'에 대한 기대감도 드러냈다. 김성철은 "힐링할 수 있는 로맨스물"이라며 "우기를 연기하다가 달달한 작품을 하니까 정말 재밌다. 장르물을 하면 어쩔 수 없이 피폐해지는데, 지금은 환기도 되고 정신도 맑아지는 기분"이라고 말했다.

마지막으로 김성철은 "우기라는 인물 하나를 얻은 것 같다"며 작품에 대한 애정을 드러냈다.

"'골드랜드'는 저에게 2025년 그 자체다. 그 시기에 만난 사람들, 느낀 감정들, 우기를 만들기 위해 쏟았던 노력들이 모두 남아 있다." 이어 "시즌2가 나온다면 액션을 더 많이 보여주고 싶다"며 웃었다.

그러면서 "이제 전편이 공개됐다. 각 화마다 분명한 메시지가 있고 인물들이 변화하는 과정이 재미있게 담겨 있으니 꼭 즐겨주셨으면 좋겠다"고 시청을 당부했다.

moonddo00@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
한동훈, '최대 격전지' 북구갑 당선 [서울=뉴스핌] 신정인 박서영 기자 = 6·3 국회의원 보궐선거에서 한동훈 무소속 부산 북구갑 후보가 접전 끝에 당선됐다. 중앙선거관리위원회에 따르면 4일 오전 2시 기준, 한 후보는 42.99%의 득표율(3만4920표)을 기록해 당선이 확정됐다. 한동훈 무소속 부산 북구갑 국회의원 보궐선거 후보가 29일 오전 부산광역시 북구 만덕2동행정복지센터에 마련된 사전투표소에서 아내인 진은정 씨와 함께 사전투표를 마치고 나서고 있다. [사진 = 뉴스핌DB] 마지막까지 치열한 경합을 벌인 하정우 더불어민주당 후보는 41.24%(3만3495표)를 얻어 2위에 머물렀다. 두 후보 간의 격차는 1.75%포인트(1425표)에 불과했다. 박민식 국민의힘 후보는 15.76%(1만2802표)의 득표율로 3위에 그쳤다. 한 후보는 이날 북갑 선거사무실에서 "역사적인 승리로 북구의 미래와 보수 재건의 길을 열어주신 북구의 위대한 시민들께 진심으로 감사드린다"며 "제게 맡겨주신 임무를 북구 시민과 부산 시민, 대한민국 국민을 먼저 생각하면서 반드시 완수해내겠다"고 소감을 밝혔다. 이어 "북구를 발전시키고 보수를 재건하며, 이재명 정권의 폭주를 제어해 대한민국의 균형추를 맞추겠다"면서 "민심이 대단히 두렵고 위대하다는 것을 다시 한번 실감했다. 오직 민심만 보고 가는 정치인이 되겠다"고 말했다.  석패한 하 후보는 '북구 발전의 열망, 잊지 않고 더 낮은 자세로 정진하겠습니다'라는 낙선 인사를 통해 "이번 보궐선거 결과를 겸허히 받아들이며, 저를 믿고 지지해주신 모든 분의 성원에 깊은 감사를 드린다. 승리하신 한동훈 후보께도 축하의 말씀을 전한다"고 말했다. 하 후보는 "결과로 보답하지 못해 송구하고, 지난 한 달간 확인한 주민분들의 북구 발전에 대한 뜨거운 열망을 가슴 깊이 새기며 앞으로도 낮은 자세로 북구를 지키겠다"고 했다. 이번 보궐선거는 거대 양당 후보 사이에서 무소속으로 출마한 한 후보가 막판 스퍼트로 역전에 성공하며 부산 지역 정치 지형에 새로운 파장을 몰고 올 것으로 전망된다. allpass@newspim.com 2026-06-04 02:20
사진
'대구 달성' 이진숙 당선 확실 [서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 6·3 국회의원 보궐선거 대구 달성군에서 이진숙 국민의힘 후보의 당선이 확실한 것으로 전망됐다. 1961년생으로 올해 64세인 이 후보는 경북대학교 영어교육학과를 졸업하고 서강대학교 언론대학원에서 언론학 석사 학위를 받은 언론인 출신이다. 이 후보는 1987년 MBC 기자로 입사했다. 최초의 여성 종군기자로 이름을 알렸으며, 이후 대전MBC 사장을 역임하는 등 언론계에서 굵직한 커리어를 쌓아왔다. 이 후보는 윤석열 정부에서 방송통신위원회 위원장으로 발탁되며 정권의 핵심 인사로 주목받았다. 방통위원장 재임 시절 공영방송 개혁 등을 추진하며 보수 진영의 강력한 지지를 받았다. 이번 6·3 국회의원 보궐선거를 앞두고 '보수의 심장'이자 박근혜 전 대통령의 정치적 고향인 대구 달성군에 국민의힘 후보로 전략 공천돼 출마했다. 이 후보는 선거 운동 기간 내내 높은 인지도를 바탕으로 대구 달성군의 정권 심판론을 차단하고 지역 표심을 빠르게 흡수해 왔다. 당선이 확실시됨에 따라 이 후보는 언론계와 행정부를 거쳐 국회의원으로서 여의도 정계에 교두보를 마련하게 됐다. allpass@newspim.com 2026-06-04 00:20

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동