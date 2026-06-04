진도 쏠비치, 식품안심구역 지정…7개 업소 모두 기준 충족

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관광지 위생관리 강화

[진도=뉴스핌] 김시아 기자 = 전남 진도 쏠비치 내 음식점 7곳이 식품안심구역으로 지정됐다.

진도군은 관광객과 군민이 안심하고 이용할 수 있는 외식환경 조성을 위해 '쏠비치 진도' 내 일반·휴게음식점을 대상으로 식품안심구역을 지정하고 지정식을 개최했다고 4일 밝혔다.

진도 쏠비치 식품안심구역 지정. [사진=진도군] 2026.06.04 saasaa79@newspim.com

식품안심구역은 음식점 밀집 지역이나 관광시설 등을 대상으로 위생 수준과 식품 안전 평가를 실시해 일정 기준 이상을 충족한 업소를 지정·관리하는 제도다.

군은 지정에 앞서 해당 업소를 대상으로 식재료 보관, 조리장 위생, 전반적인 위생관리 상태를 점검하고 맞춤형 자문과 위생교육을 지속 추진해 왔다. 그 결과 쏠비치 진도 내 7개 업소 모두가 기준을 충족해 지정이 이뤄졌다.

이번 지정은 지역 대표 관광지의 먹거리 신뢰도를 높이고 외식환경 개선을 통해 관광 경쟁력 강화에 기여하기 위해 마련됐다.

이날 지정식에는 쏠비치 진도 관계자와 업소 대표 등이 참석해 식품안전 실천 결의를 다지고 '스마일 진도 친절운동'도 병행했다.

진도군 관계자는 "식품안심구역 지정이 지역 음식문화 수준을 높이는 계기가 될 것"이라며 "안전하고 신뢰받는 외식환경 조성에 지속적으로 힘쓰겠다"고 말했다.

saasaa79@newspim.com