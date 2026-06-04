부산시, '부산 고메 셀렉션' 프로모션 실시…미식 관광 활성화 기대

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26개 레스토랑 협업, 다양한 메뉴 제공

BTS 공연 연계 관광객 수요 증가 기대

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시와 부산관광공사는 4일부터 30일까지 지역 대표 레스토랑 26곳이 참여하는 미식 협업 프로모션 '2026 부산 고메 셀렉션'을 운영한다고 밝혔다.

이번 행사는 부산 소재 식당들이 팀을 이뤄 시그니처 메뉴를 재해석하거나 공동 메뉴와 코스를 개발해 선보이는 방식으로 진행한다.

2026 부산 고메 셀렉션 홍보물[사진=부산시] 2026.06.04

한식, 양식, 일식, 태국식, 비건 등 다양한 장르가 참여하며 미쉐린 가이드 2026 부산 선정 식당도 다수 포함됐다.

올해는 미쉐린 가이드 선정 여부와 관계없이 부산 지역 모든 외식업소가 참여할 수 있도록 공개 공모 방식을 도입했다. 이를 통해 미식 관광 참여 기반을 넓히겠다는 취지다.

협업 메뉴는 각 식당에서 6월 한 달간 한정 운영한다. 일부 팀은 부산항 제1부두에서 열리는 '포트빌리지 부산' 부스에도 참여해 시민과 관광객 접점을 확대할 예정이다.

이번 행사는 오는 12~13일 열리는 'BTS 월드투어 아리랑 IN 부산' 공연과도 맞물려 공연 관람객의 미식 체험 수요를 끌어낼 것으로 보인다. 시는 콘서트 전후로 협업 레스토랑을 찾는 미식 투어가 체류 시간과 소비 확대에도 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

이번 사업은 지난해 시범 운영을 거쳐 올해부터 상·하반기 정례 행사로 공식화했다. 상반기는 6월, 하반기는 10월 '페스티벌 시월' 기간에 맞춰 운영할 계획이다.

나윤빈 관광마이스국장은 "부산은 미쉐린 식당, 로컬 맛집, 비건 레스토랑 등 다양한 주체가 함께 만들어가는 '시민 참여형 미식 도시'로 성장하고 있다"며 "앞으로도 다양한 미식 관광콘텐츠를 지속 발굴·지원해 외국인 관광객 500만 명 시대를 앞당기겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com