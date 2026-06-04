[2026 민심 부울경]정영두 당선인 "노무현 대통령 뜻 함께 잘사는 김해 만들겠다"

AI 핵심 요약beta
- 정영두 더불어민주당 김해시장 당선인은 4일 시민 승리에 감사 인사를 전했다.
- 정 당선인은 숙원사업 해결과 성과로 보답하겠다고 약속했다.
- 노무현 대통령 뜻을 이어 함께 잘 사는 김해를 만들겠다고 밝혔다.
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[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 정영두 더불어민주당 김해시장 당선인은 4일 "위대한 김해시민의 승리이며 위대한 선택에 머리숙여 감사드린다"고 말했다.
정 당선인은 이날 당선 소감문을 통해 "사람 사는 세상, 함께 잘사는 김해를 만들겠다. 더 큰 김해를 만들겠다"며 이같이 밝혔다.
그는 "모든 역량을 쏟아부어 우리 김해의 숙원사업들을 반드시 풀어내겠다"며 "성과로 보답하겠다"고 다짐했다.
그러면서 "시장실의 문을 활짝 열고 시민의 목소리가 시정의 중심이 되는 김해를 만들겠다"며 "항상 낮고 겸손한 자세로 임하겠다"고 강조했다.
정 당선인은 "민주·개혁·진보 세력을 하나로 묶어주신 더불어민주당, 조국혁신당, 진보당 당원 동지들과 지지자들께 깊은 감사의 말씀을 드린다"면서 "홍태용 후보과 지지자 분들께도 위로의 말씀을 전한다"고 언급했다.
또 "이제 김해 발전을 위해 모두가 하나로 뭉쳐야 할 때"라며 "선거 과정에서 헝클어진 민심을 하나로 모으겠다"고 목소리를 높였다.
정 당선인은 "노무현 대통령의 뜻을 이어받아 사람 사는 세상, 함께 잘 사는 김해를 만들겠다"며 "더 큰 김해를 향해 한 걸음 한 걸음 힘차게 나아가겠다"고 전했다.
news2349@newspim.com