[2026 민심 부울경]정영두 당선인 "노무현 대통령 뜻 함께 잘사는 김해 만들겠다"

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[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 정영두 더불어민주당 김해시장 당선인은 4일 "위대한 김해시민의 승리이며 위대한 선택에 머리숙여 감사드린다"고 말했다.

정 당선인은 이날 당선 소감문을 통해 "사람 사는 세상, 함께 잘사는 김해를 만들겠다. 더 큰 김해를 만들겠다"며 이같이 밝혔다.

정영두 더불어민주당 김해시장 후보가 4일 김해 선거사무소에서 당선인 확정되자 부인과 함께 꽃다발을 목에 걸고 지지자들에게 화답하고 있다.[사진=정영두 후보 선거캠프] 2026.06.04

그는 "모든 역량을 쏟아부어 우리 김해의 숙원사업들을 반드시 풀어내겠다"며 "성과로 보답하겠다"고 다짐했다.

그러면서 "시장실의 문을 활짝 열고 시민의 목소리가 시정의 중심이 되는 김해를 만들겠다"며 "항상 낮고 겸손한 자세로 임하겠다"고 강조했다.

정 당선인은 "민주·개혁·진보 세력을 하나로 묶어주신 더불어민주당, 조국혁신당, 진보당 당원 동지들과 지지자들께 깊은 감사의 말씀을 드린다"면서 "홍태용 후보과 지지자 분들께도 위로의 말씀을 전한다"고 언급했다.

또 "이제 김해 발전을 위해 모두가 하나로 뭉쳐야 할 때"라며 "선거 과정에서 헝클어진 민심을 하나로 모으겠다"고 목소리를 높였다.

정 당선인은 "노무현 대통령의 뜻을 이어받아 사람 사는 세상, 함께 잘 사는 김해를 만들겠다"며 "더 큰 김해를 향해 한 걸음 한 걸음 힘차게 나아가겠다"고 전했다.

news2349@newspim.com