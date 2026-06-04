【6·3地方选举】韩国地方选举执政党大胜 李在明政府改革步伐有望提速

纽斯频通讯社首尔6月4日电 韩国第九届地方议员和地方政府各级领导选举暨国会议员再选与补选（下称地方选举）结果基本明朗。执政的共同民主党在广域地方政府首长选举中取得明显优势。分析认为，此次选举作为李在明政府执政一年来举行的首次全国性选举，其结果将对韩国未来政治格局和施政方向产生重要影响。

图为韩国6·3地方选举投票结束后，执政党共同民主党在汝矣岛国会议员会馆观看出口调查结果。【图片=纽斯频通讯社DB】

舆论认为，共同民主党在此次地方选举中的表现反映出相当一部分选民支持政府继续保持施政稳定。随着执政阵营在中央和地方层面影响力进一步扩大，李在明政府未来推进各项政策和改革议程的空间有望增加。

分析称，在进入执政第二年后，李在明政府可能加快推进劳动、金融、养老金、公共部门、监管和教育等领域改革，同时继续推动改革司法、检察制度以及调整房地产政策等重点议题。

与此同时，作为国会多数党，共同民主党在未来国会立法进程中的主导地位有望进一步增强。政界普遍关注部分此前因选举因素而暂缓推进的法案和制度改革是否会重新进入立法议程，包括涉及检察制度改革以及修宪等议题。

在共同民主党内部，党首郑清来也被认为通过此次选举进一步巩固了政治地位。分析认为，地方选举胜利有助于增强其在党内的影响力，并为未来党内领导层布局创造有利条件。

另一方面，选举失利的最大在野党国民力量党则面临较大压力。围绕选举失利责任归属问题，党内要求领导层承担责任的声音不断出现。国民力量党未来可能围绕领导层去留、路线调整以及组织重整展开新一轮内部讨论。

特别是在前党首韩东勋成功进入国会后，其政治影响力受到外界关注。分析认为，围绕韩东勋未来政治角色以及是否重返党内核心决策层的问题，可能成为国民力量党内部讨论的重要议题。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社