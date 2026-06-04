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[2026 민심 경기] 최대호 "어떠한 위기에도 흔들리지 않는 안양 완성할 것"

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  • 더불어민주당 최대호 후보가 안양시장에 당선했다
  • 최 당선인은 경제위기 극복·사회적 약자 보호와 공약 이행을 약속했다
  • 시민 통합과 화합을 강조하며 더 강한 안양 건설을 다짐했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

57만 안양시민의 선택에 감사 "시민의 준엄한 뜻 받들어 강력한 안양 만들겠다"
고물가 등 민생 위기 극복 최우선, 사회적 약자·서민 삶 챙기는 책임 행정 강조
선거는 끝, 이제는 화합의 시간"..김대영 후보에게 위로 전하며 지역 통합 메시지

[안양=뉴스핌] 박승봉 기자 = 제9회 전국동시지방선거 안양시장 선거에서 더불어민주당 최대호 후보가 당선됐다. 이로써 최 후보는 안양시정을 다시 한번 이끌며 지역의 연속성 있는 발전을 도모할 수 있게 됐다.

최대호 안양시장 당선인. [사진=최대호 안양시장 후보 선거캠프]

최대호 당선인은 당선 윤곽이 드러난 직후 발표한 소감문에서 "사랑하고 존경하는 57만 안양시민 여러분께 감사드린다"며 "오늘의 승리는 위대한 시민의 현명한 선택의 결과이며, 시민들의 준엄한 뜻을 받들어 어떠한 위기에도 흔들리지 않는 강력한 안양을 만들겠다"고 포부를 밝혔다.

4일 중앙선거관리위원회 개표 집계에 따르면 이날 오전 6시 30분 기준 개표율 99.96%를 기록한 가운데 최 후보는 56.15%(17만1842명)로 1위를 국민의힘 김대영 후보는 43.84%(13만4166명)로 2위로 집계됐다. 

그는 "당선의 기쁨으로 가슴은 벅차지만 고물가·고유가 등으로 어려운 경제 상황을 우선 극복해야 하고 무엇보다 사회적 약자와 서민의 삶을 우선 챙겨야 하는 시장으로서의 막중한 책임감을 느낀다"고 고백했다.

이어 시민들과 맺은 약속은 반드시 이행하겠다는 의지를 재확인했다. 최 당선인은 "선거 기간 출마하면서 시민들께 약속드린 안양 발전을 위한 모든 공약을 반드시 지키겠다"고 선언하며 공약 이행에 대한 강한 자신감을 표명했다.

미래 안양의 성장 동력 확보와 복지 인프라 구축에 대한 구체적인 방향성도 제시했다.

최 당선인은 안양의 재도약을 위한 도시 성장구조 완성과 미래 성장동력 구축을 공언하는 한편, "아이, 청년, 여성, 장애인, 어르신 등 모두가 안전한 환경에서 행복한 삶을 누릴 수 있도록 모든 힘을 쏟겠다"고 강조했다.

그는 "반드시 더 나은 안양을 만들어 다음 세대에게 자랑스럽게 물려줄 것"이라며 "새로운 4년의 임기 동안 시민들과 함께 미래를 선도하고, 도민들이 '나는 안양시민이다'라고 당당히 자부심을 가질 수 있는 도시를 완성하겠다"고 다짐했다.

특히 최 당선인은 선거 과정에서 쌓인 갈등을 봉합하고 안양시민의 통합을 이뤄내겠다는 '화합의 메시지'를 던졌다.

그는 선거 기간 함께 뛴 캠프 관계자와 자원봉사자들에게 감사를 표하는 동시에 치열하게 경쟁했던 국민의힘 김대영 후보를 향해서도 따뜻한 위로의 말을 건넸다.

최 당선인은 "선거는 끝났고 이제는 화합의 시간"이라며 "시민의 선택을 받기 위한 치열한 경쟁도 상대 후보에 대한 비판도 더는 필요하지 않다. 우리는 모두가 안양시민이고 안양의 발전을 위해 함께 해야 할 사람들이기 때문"이라며 전향적인 지역 통합 기조를 분명히 했다.

끝으로 그는 "선거에서 보여준 시민들의 위대한 선택을 더 위대하고 더욱 강력한 안양으로 반드시 돌려드리겠다"며 거듭 감사의 인사를 전했다.

1141world@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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