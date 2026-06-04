[2026 민심 부울경]김현수 하동군수 당선자 "통합의 군정 펼치겠다"

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[하동=뉴스핌] 남경문 기자 = 6·3지방선거에서 경남 하동군수에 출마한 김현수 후보가 당선됐다.

김 당선인은 3일 오후 하동군 선거캠프에 모인 지자자들 앞에서 "이번 승리는 김현수 개인의 승리가 아니라 더 나은 하동을 바라는 군민 여러분의 간절한 염원이 만들어낸 위대한 승리"라고 머리를 숙였다.

제9회 전국동시지방선거에서 하동군수의 중책을 맡게 된 국민의힘 김현수 당선인이 부인과 함께 축하 꽃다발을 받고 기뻐하고 있다.[사진=김현수 후보 선거캠프] 2026.06.04

그는 선거 기간 동안 현장에서 만난 각계각층 군민들의 목소리를 언급하며 "아이들의 웃음이 넘치는 하동, 청년들이 돌아오는 하동 어르신들이 행복한 하동을 만들어 달라는 군민들의 간절한 목소리를 가슴 깊이 새겼다"고 강조했다.

치열했던 선거 과정에서 불거진 지역 내 갈등을 의식한 듯 선거 이후의 강력한 '통합 군정'을 선언했다.

그는 "이제 선거는 끝났다"면서 "저를 지지해 주신 분들뿐만 아니라 저를 선택하지 않으신 분들의 뜻까지 소중히 받들겠다. 갈등과 분열의 정치를 넘어 군민 모두를 가슴으로 품는 통합의 군정을 펼치겠다"고 약속했다.

자신의 핵심 군정 철학으로 '섬김의 행정'을 제시했다.

그는 "군수는 권력을 행사하는 자리가 아니라 군민을 섬기는 자리라고 믿는다"며 "앞으로의 4년은 군민 위에 군림하는 군수가 아니라 늘 군민 곁에서 함께 걷는 군수가 되겠다. 군민의 목소리를 가장 먼저 듣고, 가장 낮은 곳에서 답을 찾는 실천적 정치를 보여주겠다"고 다짐했다.

그러면서 "선거 때만 고개를 숙이는 정치인이 아니라 늘 군민 곁을 지키는 군수가 되겠으며, 임기 동안 저의 모든 열정과 역량을 바쳐 하동의 새로운 변화와 도약을 반드시 완수하겠다"고 강한 의지를 피력했다.

김 당선인은 향후 하동의 미래 지도를 바꿀 '진짜하동 5대 핵심 공약'의 실행 계획을 수립해 군민들에게 설명하는 자리를 마련하기로 했다.

news2349@newspim.com