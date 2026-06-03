[2026 민심 강원] 강원도 투표율 64.5%…4년 전보다 6.7%p ↑

AI 핵심 요약beta
- 강원특별자치도가 3일 제9회 지방선거에서 잠정 투표율 64.5%를 기록했다
- 도내 시 지역은 59~63%대, 군 지역은 70% 안팎으로 농산·산간·어촌을 중심으로 투표 열기가 높았다
- 이번 투표율은 4년 전 제8회 지방선거보다 6.7%p 높아지며 투표율 반등이 뚜렷하게 나타났다
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[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 제9회 전국동시지방선거 강원특별자치도 투표율이 64.5%를 기록해 직전 제8회 지방선거 최종 투표율 57.8%를 크게 상회한 것으로 나타났다.
강원도 선거인수는 132만 9742명이며 이 가운데 85만 8018명이 투표해 잠정 투표율 64.5%를 기록했다. 본투표 참여자는 49만 4723명, 우편·관내 사전투표 접수 분은 36만 3295명이다.
시 지역에서는 춘천시 63.5%, 강릉시 63.3%, 동해시 62.9%, 속초시 63.4%로 60% 초중반대를 기록했고 원주시는 59.1%로 도 평균(64.5%)보다 다소 낮은 수준을 보였다.
군 지역에서는 양양군 72.8%, 정선군 72.6%, 양구군 72.3%, 영월군·평창군 71.2%, 화천군 71.4%, 고성군 70.5%, 횡성군 70.1% 등 대다수 지역이 70% 안팎의 높은 투표율을 보였다. 또 홍천군 66.9%, 인제군 69.7%, 철원군 68.1% 등 60% 후반대로 집계됐다.
제8회 지방선거 당시 강원도 최종 투표율은 57.8%로 전국 평균 50.9%를 상회했지만 역대 강원 동시지방선거 가운데서는 최저 수준으로 평가됐다.
이번 6·3지선은 오후 7시 기준 잠정치만으로도 64.5%를 기록해 4년 전 최종 투표율(57.8%)보다 6.7%포인트 높은 수치를 보이면서 투표율 '반등'이 뚜렷하게 나타났다.
원주·춘천·강릉·동해·속초 등 주요 도시 지역은 59~63%대를 형성하며 도 평균보다는 다소 낮거나 비슷한 흐름을 보인 반면 양양·정선·양구·영월·평창·화천·고성·횡성 등 농산·산간·어촌 지역은 70% 안팎의 높은 투표율로 전통적인 농촌·중소도시 벨트에서 투표 열기가 상대적으로 더 뜨겁게 나타났다.
특히 사전투표율이 27.05%로 4년 전보다 1.85%포인트 높아진 데 이어 본투표까지 합한 전체 투표율도 크게 치솟으면서 '높은 투표율=정권 심판론 또는 정권 안정론' 중 어느 프레임이 실제 표심으로 이어질지 개표 결과에 관심이 쏠리고 있다.
onemoregive@newspim.com