[2026 민심 부울경] 부산지역 투표소 소란 등 119신고 잇따라…총 30건

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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 제9회 전국동시지방선거가 실시된 3일 부산지역 투표소에서 투표 방해와 소란, 오인 신고 등이 잇따랐다.

부산경찰청에 따르면 이날 오전 6시부터 오후 6시까지 지방선거 관련 112 신고는 모두 30건 접수됐다. 유형별로는 투표 방해·소란 1건, 기타 소란·오인 등 29건이었다.

오전 7시께 중구 보수동 투표소에서는 A(50대)씨가 1·2차 투표를 한 번에 진행해달라고 요구하며 소란을 빚었다. 선거사무원이 2회에 나눠 투표해야 한다고 안내하자 A씨는 투표용지를 던지며 욕설을 했다.

경찰로고. [사진=뉴스핌DB]

경찰은 신고를 받고 출동해 선거관리위원회 요청에 따라 A씨를 투표소 밖으로 내보냈다.

오전 8시58분께 중구 부평동 한 투표소에서는 B(50대)씨가 술에 취한 상태로 고성을 지르며 투표 진행을 방해했다. 경찰은 신고를 받고 현장에 출동해 B씨의 인적 사항을 확인한 뒤 현장 선거관리위원회 책임자의 요청에 따라 강하게 경고하고 귀가시켰다.

선거인명부 관리와 관련한 신고도 포함됐다. 오후 1시6분께 사상구 엄궁동 한 투표소에서는 C(50대)씨가 "선거인명부에 이미 서명이 돼 있어 투표를 못하고 있다"고 112에 신고했다.

사상경찰서 학장파출소와 지능범죄수사팀은 선거관리위원회와 합동으로 출동해 확인한 결과, 동명이인이 C씨의 서명란에 서명한 사실을 파악했다.

선관위와 경찰이 이를 설명하고 서명란이 동명이인 이중 서명에 대비해 두 칸으로 운영되고 있음을 안내하자 C씨는 정상적으로 투표를 마친 뒤 자진 귀가했다.

투표 효력에는 문제가 발생하지 않았다고 경찰은 전했다.

오후 2시 53분경 수영구 남천동 소재의 한 투표소에서, D(70대)씨가 기표소에서 나온 뒤 "자신이 배부받은 투표용지에 이미 도장이 찍혀있다"고 항의를 하며 자신의 휴대폰으로 투표용지를 촬영하려 하자 현장에 있던 투표관리관이 이를 제지했다.

투표관리관이 휴대폰 사진을 보여줄 것을 요구하자 D씨는 이를 거절하면서 현장에서 벗어났으며 투표관리관 2명이 D씨를 뒤따라가며 112에 신고했다

신고를 받고 출동한 경찰은 D씨의 동의를 받아 휴대폰을 확인한 결과, 투표소 내부 바닥만 희미하게 촬영된 사진 1매 존재했고 사진을 삭제한 이력은 없는 것으로 확인했다.

경찰은 선관위로부터 D씨를 고발조치하지 않겠다는 내용을 통보받았으며 추후 문제가 있을 시를 대비해 관련 절차를 선관위에 안내했다.

ndh4000@newspim.com