[2026 민심 부울경] 부산지역 투표소 관련 112 신고 25건…오후 3시 현재

AI 핵심 요약beta
- 부산경찰청은 3일 부산 투표소 25건 신고를 접수했다
- 술 취한 유권자 고성·투표 방식 불만 소란이 발생했다
- 선거인명부 동명이인 착오도 있었으나 정상 투표로 마무리됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 제9회 전국동시지방선거가 치러진 3일 부산지역 투표소에서 선거 방해와 소란 등 112 신고가 잇따랐다.
부산경찰청에 따르면 이날 오전 6시부터 오후 3시까지 접수된 선거 관련 112 신고는 총 25건으로 집계됐다. 유형별로는 투표방해·소란 1건, 기타 소란·오인 신고 등이 24건이었다.
오전 8시58분께 중구 부평동 한 투표소에서는 A(50대)씨가 술에 취한 상태로 고성을 지르며 투표 진행을 방해했다. 경찰은 신고를 받고 현장에 출동해 A씨의 인적 사항을 확인한 뒤 현장 선거관리위원회 책임자의 요청에 따라 강하게 경고하고 귀가시켰다.
앞서 오전 7시께 중구 보수동 투표소에서는 B(50대)씨가 1·2차 투표를 한 번에 진행해달라고 요구하며 소란을 빚었다. 선거사무원이 2회에 나눠 투표해야 한다고 안내하자 B씨는 투표용지를 던지며 욕설을 했다. 경찰은 신고를 받고 출동해 선거관리위원회 요청에 따라 B씨를 투표소 밖으로 내보냈다.
선거인명부 관리와 관련한 신고도 포함됐다. 오후 1시6분께 사상구 엄궁동 한 투표소에서는 C(50대)씨가 "선거인명부에 이미 서명이 돼 있어 투표를 못하고 있다"고 112에 신고했다.
사상경찰서 학장파출소와 지능범죄수사팀은 선거관리위원회와 합동으로 출동해 확인한 결과, 동명이인이 C씨의 서명란에 서명한 사실을 파악했다.
선관위와 경찰이 이를 설명하고 서명란이 동명이인 이중 서명에 대비해 두 칸으로 운영되고 있음을 안내하자 C씨는 정상적으로 투표를 마친 뒤 자진 귀가했다.
투표 효력에는 문제가 발생하지 않았다고 경찰은 전했다.
ndh4000@newspim.com