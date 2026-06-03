[6·3 지선 경기] 낮 12시 투표율 18.4%...2022년보다 18.8%p 낮아

AI 핵심 요약beta
- 경기지역 투표율이 3일 낮 12시 18.4%였다.
- 제9회 지방선거 투표율은 2022년보다 낮았다.
- 연천군이 23.0%로 최고, 시흥시가 15.4%였다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 제9회 전국동시지방선거 투표일인 3일 낮 12시 기준 경기지역 평균투표율은 18.4%로 집계됐다. 지난 2022년 제8회 지방선거에서의 같은 시간 도내 투표율인 37.2%보다 18.8%p 낮은 수치다.
중앙선거관리위원회에 따르면 이날 낮 12시 현재 도내 전체 선거인 1187만8997명 중 219만 168명이 투표해 18.4%를 기록했다.
선거구별로는 연천군이 23.0%로 가장 높고 시흥시는 15.4%%로 가장 낮은 투표율을 보였다.
한편 해당 투표율에는 지난달 29∼30일 실시된 사전투표율 20.96%가 합산되지 않았다. 사전투표와 재외투표·선상투표·거소투표 투표율은 오후 1시 공개되는 투표율 때부터 합산된다.
이날 경기도에서는 3310개 투표소에서 투표가 진행된다. 시간은 오전 6시부터 오후 6시까지며 전국 어디서나 가능했던 사전투표와 달리 지정된 장소에서만 투표할 수 있다.
1141world@newspim.com