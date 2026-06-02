[6·3 지선 부울경] 안성민 "표 분산되면 지역 발전 지체될 수 있다"

AI 핵심 요약beta
- 안성민 국민의힘 영도구청장 후보가 2일 본투표를 앞두고 지지를 호소했다
- 안 후보는 일자리 5000개 창출과 정주 인구 12만명 회복을 약속하며 보수 표 분산 시 지역 발전 지체를 경고했다
- 국민의힘 향한 실망을 인정하면서도 투표 참여를 강조하며 향후 4년 지역 방향 결정을 당부했다
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[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 안성민 국민의힘 영도구청장 후보가 본투표를 앞두고 표 분산 방지와 투표 참여를 강조하며 지지를 호소했다.
안 후보는 2일 발표한 마지막 호소문에서 "이번 선거는 과거로 돌아갈지, 미래로 나아갈지를 가르는 선택"이라며 "정치 인생을 걸고 일자리 5000 개 창출과 정주 인구 12만 명 회복에 나서겠다"고 밝혔다.
특히 무소속 후보 출마에 따른 보수 표 분산 가능성을 언급하며 위기감을 드러냈다. 그는 "표가 분산되면 지역 발전이 지체될 수 있다"며 "당선 가능성이 높은 후보에게 힘을 모아달라"고 말했다.
당에 대한 비판도 함께 내놨다. 안 후보는 "국민의힘에 대한 실망과 비판을 잘 알고 있다"면서도 "이번 선거에서 지역의 지난 행정을 평가하고 방향을 결정해야 한다"며 투표 참여를 당부했다.
이어 "투표를 통해 결과를 만들어야 한다"며 "구민의 선택이 지역의 향후 4년을 좌우한다"고 강조했다.
안 후보는 "지역을 위해 모든 역량을 쏟겠다"며 지지를 거듭 요청했다.
news2349@newspim.com