[6·3 지선 충북] 여야 충북지사 후보, 선거 막판까지 '난타전'

AI 핵심 요약beta
- 충북지사 선거를 하루 앞둔 2일 김영환·신용한 후보가 막판 공방을 벌였다
- 김영환 후보는 상대 도덕성과 재산·세금 의혹을 제기하며 투표 참여를 호소했다
- 신용한 후보 측은 근거 없는 흑색선전이라 반발하며 선거 후 법적 책임을 예고했다
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신용한 "근거 없는 비방, 법적 대응"
[청주=뉴스핌] 백운학 기자 =지방선거를 하루 앞둔 2일 충북지사 선거가 막판까지 양 후보 간 거친 공방으로 얼룩졌다.
김영환 후보는 상대 후보의 도덕성 문제를 집중 제기하며 투표 참여를 호소했고 신용한 후보 측은 "근거 없는 흑색선전"이라며 강하게 반발했다.
김 후보는 이날 오전 기자회견을 열고 "도덕성과 책임을 감당하지 못할 인물이 공직에 들어올 경우 도민과 본인 모두 불행해질 수 있다"며 상대 후보를 겨냥한 각종 의혹을 제기했다.
특히 재산 형성 과정과 세금 문제 등을 거론하며 "조세 형평성을 말할 자격이 있는지 의문"이라고 주장했다.
또 "이 문제는 개인을 넘어 충북 전체에 부담이 될 수 있다"며 "도민들이 투표를 통해 올바른 선택을 해야 한다"고 강조했다.
이어 "충북이 외부에 끌려다니지 않기 위해서는 영향력 있는 도지사가 필요하다"며 자신의 리더십과 정치적 역할론도 부각했다.
이에 대해 신용한 후보 선거대책위원회는 같은 날 입장문을 내고 "선거 마지막 순간까지 네거티브와 흑색선전에 매달리고 있다"고 비판했다.
선대위는 "수사기관의 확인이나 사법적 판단이 없는 의혹을 반복 제기하는 것은 유권자의 판단을 흐리는 행위"라며 "정책과 비전은 사라지고 비방만 남았다"고 지적했다.
또 김 후보를 향해 "자신을 둘러싼 각종 논란과 도정 운영 책임에 대해서는 침묵하면서 상대를 공격하고 있다"고 반박했다.
이어 "허위사실 유포와 명예훼손 등 선거 질서를 훼손한 행위에 대해서는 선거 이후에도 법적 책임을 묻겠다"고 밝혔다.
양측은 선거 막판까지 상대를 겨냥한 공세 수위를 높이며 팽팽히 맞서고 있어 최종 표심이 어디로 향할지 주목된다.
baek3413@newspim.com