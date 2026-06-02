정부, 자살 긴급대응 체계 개편 방안 이달 발표…경제적 위기자 지원 강화

AI 핵심 요약beta
- 정부는 2일 자살 긴급대응체계 개편 및 경제위기자·자살장소 관리 강화 방안을 논의했다.
- 정부는 109 상담, 경찰·소방 출동, 지역 사례관리까지 연계하는 단계별 자살 대응체계를 구축할 계획이다.
- 정부는 금융 재기지원과 위험장소 맞춤 관리 등 9대 분야별 자살예방 대책을 순차적으로 추진할 방침이다.
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분야별 자살예방대책 발표 앞두고 부처 간 조율
[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 정부가 이달 중 자살 긴급대응 체계 개편 방안을 발표할 예정이다. 경제적 위기자의 자살 예방을 위한 지원을 강화하고, 자살 장소 관리를 강화한다는 방안도 내놓는다.
국무총리 소속 범정부 생명지킴추진본부는 윤창렬 국무조정실장 주재 자살예방대책 수립을 위해 관계부처 점검회의를 2일 정부서울청사에서 열었다고 밝혔다.
이날 회의는 이달 발표될 자살 긴급대응체계·자살장소 관리·경제적 위기자 지원 대책에 대한 주요 내용을 사전 점검하고 부처 간 협업이 필요한 쟁점을 조정하기 위해 마련됐다.
보건복지부는 자살 긴급대응체계 개편 방안의 주요 내용을 공유했다. 정부가 자살시도·자살사망 등 긴급상황 초기부터 개입해 상담·치료·사례관리까지 지속적으로 관리·추적할 수 있는 대응체계를 구축한다는 계획이다. 이를 위해 109 전화상담, 경찰‧소방‧자살예방센터의 현장 출동, 지역사회 사례관리 등 단계별 대응체계를 정비한다.
금융위원회는 경제적 위기자 지원 대책을 통해 소득·고용 불안정, 채무문제, 금융사기 피해 등 경제적 위기요인이 자살위험으로 이어지지 않도록 대책을 마련할 예정이다. 금융 재기 지원, 고용·소득 안전망 연계, 불법사금융 및 보이스피싱 피해 예방 등을 통해 경제적 위기자의 회복을 지원한다.
국토교통부는 건물·교량·산·하천 등 자살위험 장소의 공간적 특성, 자살 양태 등을 반영한 맞춤형 관리대책 '자살 장소 관리 강화방안' 주요 내용을 공유했다. 자살예방시설 보강, 위험지역 관리 강화 등을 통해 자살위험 장소에 대한 선제적 관리를 확대한다는 방침이다.
정부는 앞서 범정부 자살예방 종합 기획단을 꾸리고, 9대 분야별 자살예방 대책을 순차적으로 발표하겠다는 계획을 세웠다. 9대 분야는 학생·청소년, 자살 긴급대응, 자살 장소 관리, 경제적 위기자, 고립·위기가족 등으로 구성됐다.
학생·청소년 자살 예방 대책은 지난 4월 논의됐고, 이달 중 대책 발표를 목표로 현재 최종안을 마련하고 있다는 설명이다.
윤창렬 국무조정실장은 "자살예방은 어느 한 부처만의 과제가 아니라, 선제적으로 예방하고 위기 신호를 조기에 발견하여 필요한 지원으로 끝까지 연결하는 범정부적 과제"라며 "범정부 생명지킴추진본부가 부처와 지자체, 자살예방센터를 연결하는 컨트롤타워로서 국민 한 분 한 분이 위기 속에서 혼자가 되지 않도록 끝까지 살피고 지원하는 마음안전망을 만들어 나가겠다"고 밝혔다.
※ 우울감이나 극단적인 생각으로 힘들거나 주변에 이런 어려움을 겪는 사람이 있다면 자살예방 상담 전화 109 및 청소년 상담 전화 1388을 통해 24시간 언제든 도움을 받을 수 있습니다.
sheep@newspim.com