경과원 "도내 중소기업 정책 양적 확대에서 질적 성장 중심 전환해야"

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도내 중소기업의 산업 구조 변화와 경영 애로, 성장 한계를 분석한 '2026 경기도 중소기업 동향 보고서' 발간

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 경기도경제과학진흥원(경과원)은 도내 중소기업의 산업 구조 변화와 경영 애로, 성장 한계를 분석한 '2026 경기도 중소기업 동향 보고서'를 발간했다고 2일 밝혔다.

보고서 표지 이미지. [사진=경과원]

이번 보고서는 중소기업 수 증가 이면에 나타난 영세화와 성장성 둔화, 수익성 악화 등 구조적 한계를 진단하고 지속 가능한 성장 전략을 마련하기 위해 추진됐다.

글로벌 공급망 재편과 고금리·고물가 장기화, 디지털 전환 가속화 등 대내외 환경 변화로 도내 중소기업의 성장 기반이 약화하고 있다는 판단에 따라 정책 대응 방향 도출에 초점을 맞췄다.

특히 단순한 기업 수 확대보다 성장성과 혁신역량, 생존 가능성을 높이는 방향으로 정책 체계를 전환해야 한다는 점을 핵심 과제로 제시했다.

분석 결과 경기도는 전국 최대 중소기업 집적지 위상을 유지한 것으로 나타났다.

2023년 기준 도내 중소기업 수는 221만 6650개로 전국의 26.7%를 차지했고 종사자 비중은 26.6%, 매출액 비중은 28.2%를 기록했다.

다만 기업당 평균 종사자 수는 2020년 2.49명에서 2023년 2.30명으로 감소했고 평균 매출액도 감소세를 보이며 영세화가 심화한 것으로 분석됐다.

제조업은 기업 수와 매출액이 모두 감소하며 활력이 저하된 반면 정보통신업과 전문과학서비스업은 빠르게 성장했다.

정보통신업 중소기업은 2020년부터 2023년까지 연평균 18.6%, 전문과학서비스업은 연평균 15.0% 증가하며 지식기반서비스업 중심으로 산업 구조가 재편되는 흐름을 보였다.

그러나 두 업종 모두 기업당 평균 종사자 수와 매출액이 감소해 창업 증가가 스케일업으로 이어지지 못하는 구조적 취약성도 드러났다.

경과원은 이러한 문제 해결을 위해 중소기업 정책의 초점을 양적 확대에서 질적 성장 중심으로 전환해야 한다고 제안했다.

경과원은 이번 보고서를 도내 중소기업 정책 방향 수립과 지원사업 기획에 활용할 계획이다.

산업 구조 변화와 기업 성장 단계별 특성을 반영한 맞춤형 지원체계를 강화하고 제조업 혁신과 지식기반서비스업 육성을 연계한 정책 모델을 확대해 나갈 계획이다.

현창하 미래신산업부문 상임이사는 "경기도 중소기업은 양적으로 성장했지만 성장성과 혁신역량 측면에서는 한계가 나타나고 있다"며 "제조업 경쟁력 회복과 지식기반서비스업 스케일업 중심으로 정책 지원을 강화해 나가겠다"고 말했다.

ssamdory75@newspim.com