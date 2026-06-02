수원시, 미국 '소비자가전박람회(CES) 2026' 참가 중소기업 모집

AI 핵심 요약beta
- 수원특례시는 2026년 1월 6일부터 CES에서 수원시관을 운영한다고 2일 밝혔다
- 수원시는 7월 10일까지 관내 중소·스타트업 9개사를 모집해 수출 개척과 글로벌 진출을 지원한다
- 수원시는 수출홍보 부스·장치비를 지원해 중동 사태로 어려운 기업들이 위기를 돌파하고 미래 성장 동력을 확보하도록 돕는다고 했다
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[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시는 내년 1월 6일부터 10일까지 미국 네바다주 혁신기술관(유레카파크)에서 열리는 '소비자가전박람회(CES) 2026'에서 관내 중소기업을 알리는 '수원시관'을 운영한다고 2일 밝혔다.
수원시는 수원시관에 참가할 9개 중소기업을 7월 10일까지 모집한다. 수원시는 '수원시관' 운영으로 중동 사태 장기화로 인해 어려움을 겪는 중소기업의 수출 개척을 지원할 계획이다.
또 기술력이 뛰어나지만, 마케팅 여건이 취약해 해외 시장 문턱을 넘지 못하는 하이테크 스타트업과 미래 산업의 핵심인 피지컬 인공지능(Physical AI) 기업들이 글로벌 무대로 진출할 수 있는 발판을 만들 수 있도록 지원한다.
수원시는 수원시관 참가 기업에 수출홍보 부스와 장치비 등을 지원해 기업이 수출 개척과 기술 홍보에만 집중할 수 있는 환경을 만든다.
참가를 원하는 기업은 수원시 홈페이지 '시정소식' 게시판에서 신청 서식을 내려받아 작성한 후 전자우편으로 제출하면 된다.
한정례 수원시 기업지원과장은 "수원시관 운영으로 뛰어난 기술력이 있는 수원시 중소기업들이 중동 사태로 인한 위기를 극복하고 글로벌 무대로 진출할 수 있도록 적극적으로 돕겠다"며 "지금의 위기를 수원의 미래 성장 동력을 확보하는 기회로 만들겠다"고 전했다.
한편 미국 소비자가전협회(CTA)가 주관하는 소비자가전박람회(CES)는 세계 최대 가전·정보기술(IT) 박람회다.
정보기술(IT)·가전뿐 아니라 인공지능(AI)·모빌리티·자율주행·사물인터넷·이동통신·반도체·헬스케어 등 첨단 기술 제품을 선보인다.
ssamdory75@newspim.com