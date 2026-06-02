[6·3 지선 광주] 광산을 후보들, 마지막 표심 잡기 분주

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임문영 민주당 후보 골목경제 활성화 행보

야권 "독점 깨야", "호남 정치 변화해야" 견제

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 6·3 지방선거를 하루 앞두고 광주 광산을 국회의원 보궐선거에서 치열한 표심 경쟁이 이어지고 있다.

임문영 더불어민주당 후보는 2일 "이재명 정부와 민주당이 국민을 위해 흔들림 없이 일할 수 있도록 힘을 실어주는 선거"라며 지지를 호소했다.

임 후보는 당초 광주시의회에서 기자회견을 개최할 예정이었으나 한화에어로스페이스 폭발 사고로 인한 사회적 애도 분위기를 고려해 입장문 배포로 대신했다.

유세하는 임문영 더불어민주당 광주 광산을 국회의원 후보(왼쪽)와 안태욱 국민의힘 후보. [사진=각 후보] 2026.06.02 bless4ya@newspim.com

그는 "이재명 대통령과 함께 인공지능(AI)시대 대한민국이 어디로 가야 하는지 무엇을 준비해야 하는지 고민해 왔다"며 "이제 그 경험과 역량을 전남광주와 광산의 미래를 만드는 데 모두 쓰겠다"고 말했다.

임 후보는 AI와 미래산업을 화두로 제시해 온 만큼 마지막 선거 운동 일정까지 광산구 하남산단에서 청년 창업지원 전문가와 상권활성화 기획자를 만났다. 이 자리에서 지역 골목경제 활성화 방안에 대한 의견이 오고갔다.

안태욱 국민의힘 후보는 신가동 스타벅스 앞에서 출근 인사를 시작으로 하남 제2우체국 앞, 수완동 국민은행 사거리, 쌍용 사거리 등에서 차량 유세를 진행했다. 오후에는 신창동우체극 앞에서 퇴근 인사에 이어 수완동 먹자골목에서 마지막 일정을 소화한다.

안 후보는 "민주당 일당 독점과 파행을 깨고 감시와 비판 견제를 통해 부강한 광주를 만들겠다"며 "제1야당 소속의 국회의원 파수꾼 한 명쯤은 있어야 하지 않겠느냐"고 강조했다.

광주시의회에서 기자회견을 하는 배수진 조국혁신당 후보(왼쪽)과 전주연 진보당 후보. [사진=박진형 기자]

배수진 조국혁신당 후보는 하남우체국 출근길 인사를 시작으로 유세 차량을 타고 곳곳을 돌며 표심을 공략했다. 진곡사단을 찾아 명함을 돌렸고 오후에는 신가동과 첨단동을 찾는다. 오후 6~7시 수완사거리 집중 유세를 끝으로 유세 일정을 마친다.

배 후보는 본지 기자와 통화에서 "국회의원 후보로서 유권자에게 얼굴을 보여드리고 목소리를 들려주는 것이 예의라고 생각해 열심히 돌아다녔다"며 "덕분에 혁신당에 관심을 가져주시는 분들이 많아졌고 호남 정치에 변화를 줄 수 있는 원동력이 되길 기대한다"고 말했다.

전주연 진보당 후보는 이날 광주시의회 브리핑룸에서 출마자 합동 기자회견을 열고 막판 지지를 호소했다. 험지에서 힘겨운 싸움을 이어온 그는 "많은 분들이 진보당을 알아봐 주고 응원해 줬다"며 울먹거리며 기자회견문을 낭독하기도 했다. 이후 하남산단으로 이동해 유권자와 접촉했다.

기자회견하는 신지혜 후보. [사진=박진형 기자]

신지혜 기본소득당 후보는 노동자와 청년, 어린이·양육자를 만나 ▲산업혁신▲기본사회▲미래교육 등 광산미래공약을 설명하며 지지를 호소했다.

신 후보는 오후 6시부터 첨단 우리은행사거리에서 마지막 '집중 선거운동을 이어간다. 신지혜 당대표가 참석해 연설에 나설 예정이다. 오후 9시에는 수완사거리에서 '파닐레 유세'를 펼친다. "주민 한 분 한 분의 손을 잡고 미래를 꿈꿀 수 있는 희망을 드리고자 노력하겠다"는 각오다.

유세하는 구본기 무소속 후보. [사진=후보 측] 2026.06.02 bless4ya@newspim.com

구본기 무소속 후보는 광주시의회를 찾아 "내란 척결을 향해 더 큰 힘을 내 거침없이 전진하겠다"며 "5월 정신을 투표에 담아 소중한 한 표를 행사해 달라"고 호소했다. 구 후보는 '내란 세력'을 청소하겠다는 의미를 담아 쓰레기통 가방을 메고 집게를 들고 다니며 이색 선거 운동을 선보이고 있다.

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