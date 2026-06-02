[6·3 지선 전북] 이남호 "안정과 실행력으로 전북교육 정상화"…지지 호소

"아이들 미래 결정하는 선거"…투표 참여 당부

교권 보호·학력신장·명품고 육성 등 교육혁신 비전 제시

[전주=뉴스핌] 고종승 기자 = 이남호 전북교육감 후보가 "아이들 앞에 부끄럽지 않은 전북교육을 위해 현명한 선택을 해달라"며 도민들에게 지지를 호소했다.

이 후보는 2일 전북교육청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "이번 교육감 선거는 단순한 승패가 아닌 전북교육의 미래와 방향을 결정하는 중요한 선택"이라며 "논란과 불안을 넘어 안정과 실행력으로 전북교육을 이끌겠다"고 밝혔다.

이남호 전북교육감 후보가 마지막 기자회견을 통해 지지를 호소하고 있다.[사진=이남호 캠프]2026.06.02 gojongwin@newspim.com

그는 "선거운동 과정에서 학부모와 교사, 도민들로부터 아이들을 제대로 가르치고 교육현장을 안정시켜 달라는 목소리를 들었다"며 "그 책임을 무겁게 받아들이고 결과로 보답하겠다"고 역설했다.

이 후보는 "교육감은 단순한 행정 책임자가 아니라 아이들이 바라보고 배우는 교육의 거울"이라며 "책임과 공정의 가치를 실천하는 교육행정을 펼치겠다"고 강조했다.

또 "전북교육은 선거 이후에도 불필요한 논란 없이 안정적으로 운영돼야 한다"며 "임기 시작부터 끝까지 공백 없이 교육정책을 추진할 수 있는 검증된 리더십이 필요하다"고 주장했다.

전북대학교 총장과 전북연구원장 등을 역임한 경험을 언급한 그는 "대규모 조직 운영과 정책 추진 경험을 바탕으로 전북교육을 안정적으로 이끌 준비가 돼 있다"고 피펵했다.

주요 공약으로는 교권 보호와 학력 신장, 농산어촌학교 혁신을 제시했다. 이 후보는 "악성 민원으로부터 교사를 보호하고 업무·복지·인사체계를 개선해 교권을 강화하겠다"며 "기초학력과 미래역량을 함께 키우는 학력신장 3.0 정책을 추진하겠다"고 설명했다.

이어 "명품고 10개 육성을 통해 지역 교육 경쟁력을 높이고, 전북 어디서나 수준 높은 교육을 받을 수 있는 환경을 조성하겠다"고 덧붙였다.

이 후보는 "교육감의 이름은 투표용지에 적히지만 그 결과는 아이들의 교실에 남는다"며 "전북교육의 변화를 원한다면 투표를 통해 선택해 달라"고 말했다.

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