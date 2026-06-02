의령군, '국보순회전-우리 동네에서 만나는 보물' 특별전…문화유산 가치 재조명

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국보 상감청자와 이건희 컬렉션 전시

전시와 연계한 다양한 체험 프로그램

[의령=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 의령군은 오는 10일부터 8월 9일까지 의병박물관 제2전시관에서 국보 상감청자를 비롯한 문화유산을 소개하는 특별전을 개최한다고 2일 밝혔다.

이번 전시는 '국보순회전-우리 동네에서 만나는 보물'의 일환으로 의병박물관과 국립진주박물관이 공동으로 마련했다.

의병박물관 국보순회전 포스터[사진=의령군] 2026.06.02

전시 주제는 '도자기에 핀 꽃, 상감청자'로 정했으며 국보 '청자상감 모란무늬항아리'와 고 이건희 삼성 회장이 기증한 이른바 '이건희 컬렉션' 유물 등 총 6건 6점의 문화유산을 선보인다.

국보 순회전은 국립중앙박물관이 추진 중인 사업으로 수도권에 집중된 국보·보물을 지역에서도 관람할 수 있도록 기획됐다. 삼성 창업주 고 호암 이병철 회장의 고향인 의령에서 이건희 컬렉션이 공개된다는 점에서 지역성과 상징성을 동시에 갖춘 전시로 평가된다.

상감청자는 고려시대 대표 도자기로 기물 표면에 문양을 새긴 뒤 흰색이나 붉은색 흙을 메우고 유약을 발라 구워내는 기법이 특징이다. 옅은 비색과 정교한 상감 문양은 고려 청자의 미감과 도자 기술 수준을 보여주는 전형으로 꼽힌다.

전시와 연계한 체험·교육 프로그램도 진행된다. 19일에는 상감청자를 주제로 한 인문학 강연 형식의 '인문학 콘서트'가 열리고, 13∼14일에는 매직쇼와 상감청자 만들기 체험 프로그램이 운영된다.

27일에는 상감청자의 기원을 주제로 한 역사유적 기행이 예정돼 있으며 전시 기간 매주 주말에는 '내 손으로 만드는 고려청자'라는 교구 체험 프로그램이 마련돼 관람객이 상감 기법을 직접 경험할 수 있다.

의병박물관 관계자는 "지역에서 보기 어려운 국보급 문화유산과 이건희 컬렉션을 한자리에서 만날 수 있는 기회"라며 "지역민과 방문객이 다양한 문화유산을 접할 수 있도록 전시와 교육 프로그램을 지속해서 준비하겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com