보로노이, ASCO서 VRN10 임상 1a상 중간 결과 발표

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엔허투 치료 후 환자서 DCR 83%·뇌전이 환자 75% 두개내 질병 통제 확인

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 보로노이는 미국임상종양학회(ASCO 2026)에서 차세대 HER2 고형암 표적치료제 'VRN10'의 임상 1a상 중간 결과를 발표했다고 2일 밝혔다.

이번 발표에는 HER2 양성 또는 HER2 변이 진행성 고형암 환자 35명을 대상으로 진행 중인 용량 증량(dose-escalation) 임상 1a상 결과가 포함됐다. 임상 참여 환자들은 HER2 표적 치료제를 포함해 다수의 선행 치료 후 질환이 진행된 환자군이다.

HER2 변이 환자군에서 객관적반응률(ORR)은 43%, 질병통제율(DCR)은 86%를 기록했으며, 상당수 환자에서 장기간 치료가 지속되고 있다.

[자료=보로노이]

엔허투(Enhertu, trastuzumab deruxtecan) 치료 경험이 있는 HER2 양성 유방암 환자군에서는 DCR 83%가 확인됐다. 엔허투 치료 후 질환이 진행된 HER2 변이 폐암 환자에서도 부분관해(PR)가 관찰됐다.

뇌전이 환자에서는 기저 뇌전이가 있는 평가 가능 환자의 75%에서 두개내 질병 통제율(intracranial disease control)이 확인됐다. 엔허투 치료 후 뇌전이가 발생한 HER2 변이 폐암 환자에서는 뇌 병변 감소가 확인됐으며, 치료 시작 후 10개월 이상 치료를 지속하고 있다.

안전성 측면에서는 현재 480mg 용량까지 증량이 진행 중이며 최대 내약 용량(MTD)은 아직 도달하지 않았다. Grade 3 이상의 약물 관련 부작용은 약 6% 수준으로 대부분 설사였으며, 중증 간독성 및 심독성은 관찰되지 않았다.

보로노이는 향후 HER2 활성화 변이 비소세포폐암을 포함한 고형암 환자 대상 단독요법 확장 코호트와 HER2 양성 고형암 대상 엔허투 및 항체 치료제 병용요법 임상 1b상을 진행할 계획이다.

보로노이 관계자는 "VRN10이 HER2 변이 고형암뿐 아니라 엔허투 치료 이후 질환이 진행된 환자에서도 임상적 효능을 보였다"며 "뇌전이 환자에서 확인된 초기 CNS(중추신경계) 활성 신호는 향후 임상 개발 과정에서 차별화 요소가 될 것으로 기대한다"고 말했다.

dconnect@newspim.com