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【李在明政府一周年】韩迈向"3000万外国游客时代" 文化带动旅游增长

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纽斯频通讯社首尔6月4日电 韩国文化旅游产业过去一年持续保持增长势头。2025年来韩外国游客规模达到1894万人次，创历史新高；旅游出口额同比增长10.6%，达到272亿美元，同样刷新历史纪录。随着旅游市场持续复苏，韩国政府提出的"2030年吸引3000万外国游客"目标正加快推进。

资料图：8月24日入境仁川国际机场的中国团体游客。【图片=纽斯频通讯社】

文化体育观光部表示，签证政策优化是推动外国游客增长的重要因素之一。韩国自2025年9月起对中国团体游客实施阶段性免签政策，并于今年3月扩大多次往返签证发放范围，允许曾有韩国访问记录的中国及东南亚等12个国家公民申请多次签证。同时，韩国还优化国际会议参会人员入境便利措施。数据显示，截至今年4月，来韩外国游客累计达到677万人次，同比增长21%。

为促进旅游资源均衡发展，韩国持续完善区域旅游交通基础设施建设。今年5月，仁川至济州国内航线正式开通，仁川至金海航线每周航班次数也由35班增至39班。忠清地区通过建设连接机场、火车站和客运站的综合交通体系并引入需求响应型交通服务（DRT）。今年第1季度，经地方机场入境的外国游客数量同比增长49%。

同时，韩国文化全球影响力持续扩大，为韩国旅游市场注入新动力。韩国开发110条融合影视拍摄地与旅游资源的特色线路，并重点推广地方特色文化活动和节庆品牌。数据显示，外国游客在韩国境内刷卡消费金额达到141亿美元，创历史最高水平，旅游业对经济增长的带动作用进一步增强。

在旅游治理体系方面，今年4月修订后的《旅游基本法》正式实施，国家旅游战略会议升格为总统直属机构，为出入境便利化、住宿产业发展及跨部门旅游政策协调提供制度保障。韩国政府还计划依托这一机制，推进邮轮旅游、文化演出等项目建设，进一步提升地方旅游吸引力。

除旅游产业外，韩国文化内容产业也实现历史性突破。文化体育观光部数据显示，2025年韩国内容产业出口额达到149亿美元（约合20万亿韩元），创历史新高。

为保持增长势头，韩国政府正筹建规模达7318亿韩元的文化和电影母基金，并同步设立规模1500亿韩元的全球基金，吸引海外资本参与内容产业投资。今年1月，韩国还新设网漫制作费用税收抵免制度，并将影视内容制作费用税收优惠政策延长至2028年，以扩大产业投资规模。

【插图=AI生成】

在打击盗版和非法票务交易方面，韩国今年先后修订《版权法》、《演出法》和《国民体育振兴法》，并于5月11日起正式实施非法内容紧急封禁制度。针对知识产权侵权行为的惩罚性赔偿制度以及针对非法倒卖门票行为的高额罚款和举报奖励制度也将陆续实施。

电影产业方面，在政府支持政策带动下，韩国电影市场明显回暖。今年第1季度，全国影院票房收入达到3180亿韩元，观影人数达到3190万人次，同比分别增长58.7%和53.2%。政府通过追加预算，将中等成本电影制作扶持资金由去年的100亿韩元提高至460亿韩元，并继续加大对独立电影、艺术电影和先进制作技术的支持力度。

文化消费市场同样表现活跃。国立中央博物馆2025年接待观众超过650万人次，仅次于卢浮宫博物馆和梵蒂冈博物馆，按参观人数计算跻身世界前三大博物馆之列。博物馆文创品牌"MU:DS"销售额达到413亿韩元，同比增长94%。

此外，韩国国民休闲满意度达到64%，为2016年开始统计以来最高水平；职业体育观众总数达到1783万人次，创历史新高。文化艺术活动参与率方面，城乡差距缩小至9.4个百分点，为近五年来最低水平。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社

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