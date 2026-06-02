'부산시 지원' 부산대 연구팀 국제 양자대회 우승…세계적 기술력 입증

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양자 AI 모델 통한 약물 예측 경쟁 우위

덴마크와 협력 양자기술 분야 확대 논의

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시 지원을 받은 부산대학교 연구팀이 국제 양자기술 경진대회에서 1위를 차지하며 세계 무대에서 기술력을 입증했다.

시는 부산대학교 정보컴퓨터공학부 황원주 교수 연구팀 'Team PNU'가 최근 덴마크 코펜하겐에서 열린 '글로벌 퀀텀 이노베이션 챌린지'에서 최종 우승(Top 1)을 기록했다고 2일 밝혔다.

부산대학교 연구팀 'Team PNU'가 최근 덴마크 코펜하겐에서 열린 국제 양자 경진대회인 글로벌 퀀텀 이노베이션 챌린지에서 최종 우승한 뒤 기념사진을 찍고 있다.[사진=부산시] 2026.06.02

이 대회는 글로벌 제약기업 노보 노디스크 등이 주관해 제약·바이오 분야 난제를 양자기술로 해결할 혁신 아이디어를 발굴하는 국제 경진대회다.

연구팀은 임상 초기 단계에서 환자별 최적 약물 투여량을 예측하는 '양자 AI 하이브리드 모델'을 제시해 결선에 진출했으며 유럽 최대 양자 분야 학술행사인 '유럽 양자 컨퍼런스(EQTC 2025)'에서 연구 성과를 발표했다.

이후 미국 UCLA, 영국 임페리얼 칼리지 런던 등 주요 대학 연구팀과 경쟁한 끝에 연구 완성도와 실증 적용성 부문에서 높은 평가를 받아 최종 1위에 올랐다.

이번 우승으로 연구팀은 글로벌 제약사 및 유럽 연구진과의 공동 연구 기회와 함께 고성능 슈퍼컴퓨터 인프라 사용 권한을 확보했다.

이번 성과는 부산시가 덴마크 이노베이션 센터와 협력해 추진해 온 글로벌 연구 네트워크 지원 정책의 결과로 평가된다. 시는 2024년부터 덴마크 글로벌 혁신 네트워크 프로그램(GINP)을 통해 스마트시티 분야를 중심으로 공동 연구 기반을 구축해 왔다.

지난해 '퀀텀코리아' 행사에서는 덴마크 외교부 퀀텀 사절단과 협력 방안을 논의하며 양국 간 협력 분야를 양자기술로 확대했다. 이 과정에서 시는 해당 경진대회 정보를 사전에 확보해 지역 연구자들에게 제공하는 등 참여 기반을 마련했다.

김경덕 부산시장 권한대행은 "지역 연구진이 글로벌 협력 기반에서 의미 있는 성과를 거뒀다"며 "국제 공동 연구와 해외 진출 기회를 지속 확대하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com