[프로야구] KBO, 올스타전 팬 투표 후보 120명 명단 공개

AI 핵심 요약beta
- KBO가 1일 2026 올스타전 베스트12 팬투표 구단별 후보를 발표했다
- 팬투표는 1일 오후 4시부터 21일 오후 2시까지 3개 플랫폼에서 하루 최대 3회 참여 가능하다
- 베스트12는 팬투표 70%와 6월 선수단 투표 30%를 합산해 22일 최종 명단을 공개한다
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국야구위원회(KBO)는 1일 2026 신한 SOL뱅크 KBO 올스타전 '베스트12' 팬 투표 구단별 후보 명단을 최종 발표했다. 이번 명단은 10개 구단이 추천한 포지션별 1명씩의 선수로 구성됐다. 투수 부문은 선발, 중간, 마무리로 세분화해 구단당 12명씩 총 120명의 선수가 이름을 올렸다.
올스타전의 꽃인 베스트12를 뽑는 팬 투표는 1일 오후 4시를 기점으로 본격적인 레이스를 시작했다. 투표는 오는 21일 오후 2시까지 총 21일간 진행된다. 야구팬들은 KBO 홈페이지, KBO 공식 애플리케이션 그리고 타이틀스폰서인 신한은행의 '신한 SOL뱅크' 애플리케이션 등 총 3개의 플랫폼에서 하루에 한 번씩, 최대 3회까지 투표권을 행사할 수 있다.
올해 올스타 베스트12는 팬들의 뜨거운 목소리뿐만 아니라 현장의 평가도 함께 반영된다. 팬 투표 결과 70%와 6월 중 진행될 선수단 투표 결과 30%를 합산해 가장 높은 점수를 얻은 주인공들이 최종 선발된다. 별들의 무대에 설 최종 명단은 투표 종료 이튿날인 22일에 공개된다.
psoq1337@newspim.com