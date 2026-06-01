[6·3 지선 부울경]민주당 부산시당 "한동훈 후보 불법 선거운동 의혹 수사해야"

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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 더불어민주당이 경찰과 선거관리위원회에 한동훈 무소속 부산 북구갑 국회의원 후보의 불법 선거운동 의혹과 지지자들의 위장전입 의혹에 대해 조사를 촉구했다.

박홍배 민주당 중앙선거대책위원회 대변인과 변성완 민주당 시당 위원장은 1일 오후 부산시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "부산 북구갑 국회의원 보궐선거 과정에서 속출하는 한동훈 무소속 후보 관련 불법 선거운동 의혹에 대해 신속한 조사와 조치를 촉구한다"고 밝혔다.

이들은 "부산시선거관리위원회가 이미 한 후보 관련 유사 선거사무소 운영 의혹에 대해 경찰 수사를 의뢰했다"며 "덕천 젊의 거리에서 한 후보를 지지하는 유튜버가 북구 주민에게 폭력을 행사하는 일이 벌어졌다"고 성토했다.

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 박홍배 민주당 중앙선거대책위원회 대변인(왼쪽)과 변성완 민주당 시당위원장이 1일 오후 2시 부산시의회 3층 브리핑룸에서 기자회견을 열고 경찰과 선거관리위원회에 한동훈 무소속 부산 북구갑 국회의원 후보의 불법 선거운동 의혹과 지지자들의 위장전입 의혹에 대해 조사를 촉구하고 있다. 2026.06.01

그러면서 "한 후보관련 불법 유사 선거사무소 운영 의혹에 이어 지지자들을 조직적인 위장전입 모의 정황까지 포착됐다"라고 언급하며 "'국민의힘 책임당원 비대위' 단체 대화방에서는 '구포 만덕 중에 숙소', 부산에 자원봉사 갈 수 있다' 등 위장전입을 노골적으로 모의하고 은폐하려는 정황이 있다"고 의혹을 제기했다.

이어 "과거 윤석열 정부의 잇따른 실정에 대해 '책임이 저한테 있지 않지 않느냐'며 비겁하게 발을 빼던 무책임한 모습의 재판"이라며 "선거운동 과정에서 발생하는 불법조차 제대로 관리·감독하지 못한 후보가 어떻게 국정을 논하고, 부산을 책임지겠단 말인가"라고 한 후보를 겨냥했다.

이들은 경찰과 선거관리 위원회에 한동훈 후보 지지자들의 불법위장전입에 대한 조사와 자원봉사자가 숫자 6이 찍힌 흰옷 차림으로 주요 지역을 도는 것에 대한 불법 선거운동 의혹 조사 등을 촉구했다.

이들은 "법을 가장 잘 안다는 자들이 법을 비웃으며 민주주의를 교란하는 행위는 더욱 엄정하게 처벌받아야 비로소 법치주의가 바로 설 수 있다"면서 "부산 북구 주민들은 불법과 편법으로 얼룩진 후보를 결코 용납하지 않을 것"이라고 목소리를 높였다.

한편 더불어민주당은 이날 부산시선거관리위원회에 공직선거법 위반 신고서를 제출하고 부산 북구경찰서에 공직선거법 위반 행위에 대한 조사를 촉구하는 고발장을 접수할 예정이다.

ndh4000@newspim.com