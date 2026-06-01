[6·3 지선 부울경] 나동연 후보 "네거티브 중단…혼탁 선거 바로 잡아야"

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상대 비방, 유권자 판단 흐림 경고

[양산=뉴스핌] 남경문 기자 = 국민의힘 나동연 양산시장 후보가 지방선거를 이틀 앞둔 1일 상대 후보 측의 네거티브 중단을 촉구하고 나섰다.

나동연 국민의힘 양산시장 후보가 1일 오전 11시 양산시청 프레스센터에서 상대 후보에게 네거티브 공세 중단을 촉구하는 긴급 기자회견을 하고 있다.[사진=나동연 후보 선거캠프] 2026.06.01

나 후보는 이날 오전 11시 양산시청 프레스센터에서 긴급 기자회견을 열고 "클린선거 협약에도 불구하고 근거 없는 비방이 이어지고 있다"며 "혼탁해진 선거를 바로잡아야 한다"고 밝혔다.

그는 선거 초반 조문관 더불어민주당 후보와 체결한 '클린 선거 실천 공동 협약'을 언급하며 "감정적 대응을 자제하고 약속을 지켜왔다"고 말했다.

그러면서 "상대 진영이 선거 막판에 들어 허위사실 유포와 비방을 이어가고 있다"며 "이는 유권자의 판단을 흐리는 행위"라고 날 센 각을 세웠다.

이어 "상대를 깎아내리는 방식이 아니라 정책과 비전으로 평가받겠다"며 "시민 선택에 맡기는 선거가 돼야 한다"고 주장했다.

공식 선거운동 기간 동안 시민과의 접촉 사례를 언급하며 "현장 의견을 정책에 반영하는 데 주력했다"고 언급했다.

나 후보는 "유권자의 판단으로 공정한 선거가 이뤄지길 바란다"며 "정책 경쟁을 통해 지역 발전 방향을 제시하겠다"고 지지를 호소했다.

news2349@newspim.com