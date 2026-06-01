안성시, 10월까지 도서 연계 문화 프로그램 운영…'15분 문화도시' 실현

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[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 경기 안성시가 책을 매개로 한 문화도시 특화 사업인 '책으로 잇는 안성' 프로그램을 오는 6월부터 10월까지 운영한다.

1일 시에 따르면 이번 프로그램은 2025년 수도권 유일의 대한민국 문화도시로 선정된 안성시시민들이 생활권 15분 안에서 문화를 누릴 수 있도록 지역 내 작은도서관, 독립서점, 독립출판사와 손잡고 추진하는 프로그램이다.

10월까지 운영되는 도서 연계 문화 프로그램 안내 홍보물[사진=안성시]

프로그램은 크게 두 가지 형태로 진행되며 첫 번째 프로그램인 '책으로 공예를 엮는 안성'은 관내 작은도서관 10곳에서 열리는 체험 클래스다. 가족과 어린이가 함께 책을 읽고 공예를 배우며 일상 속에서 문화 활동을 즐길 수 있도록 구성했다.

이어 두 번째 프로그램인 '책으로 관계를 엮는 안성'은 독립서점과 독립출판사 6곳이 직접 기획한 문화 프로그램이다.

특히 서점 고유의 아늑한 공간에서 책을 통해 사람과 사람을 연결하며 안성만의 문화적 정체성을 구축하는 데 초점을 맞췄다.

신청은 문화도시 안성 공식 홈페이지나 홍보 리플릿을 참고해 각 운영 기관에 문의하면 된다.

시 관계자는 "이번 사업이 시민들의 일상에 문화를 촉진하고 지역 문화 공동체를 활성화하는 계기가 될 것으로 기대하고 있다"고 말했다.

lsg0025@newspim.com