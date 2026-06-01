화성시, 1일부터 '민원통화 자동종료 시스템' 시범 운영

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시청, 구청, 읍·면·동 민원실 비롯 민원 접촉 많은 41개 부서...민원응대 시스템 개선 방안 연구도 병행

[화성=뉴스핌] 박노훈 기자 = 화성특례시는 일부 민원인의 장시간 반복 통화로 인한 행정력 소모를 줄이기 위해 이달 1일부터 '민원통화 자동종료 시스템'을 시범 운영한다고 밝혔다.

화성시청사 전경. [사진=화성시]

시범운영은 6월 1일부터 11월 30일까지 6개월간 진행된다. 대상은 시청, 구청, 읍·면·동 민원실을 비롯해 민원 접촉이 많은 41개 부서다.

시스템이 도입되면 통화 시작 시 사전 안내 멘트가 송출되며 통화 시작 후 15분이 경과하면 종료 예정 안내가 나가고, 20분이 지나면 통화가 자동으로 종료되는 방식으로 운영된다. 시는 이번 시범운영과 함께 전반적인 민원응대 시스템의 개선 방안 연구도 병행해 추진할 계획이다.

이를 통해 ▲민원 유형별 통화관리 매뉴얼 보완▲폭언·성희롱 자동 감지 AI 시스템 도입 검토▲스마트 민원통화 시스템 구축 등을 단계적으로 추진해 시민 중심의 품질 높은 민원서비스 체계를 마련할 방침이다.

윤성진 화성특례시장 권한대행은 "이번 시범운영은 단순히 통화를 제한하려는 목적이 아니라 일부의 장시간 반복 통화로 인해 다른 시민들이 상담 기회를 박탈당하지 않도록 공정한 민원서비스 환경을 조성하기 위한 조치"라며 "앞으로도 시민 누구나 안정적이고 균형 있는 행정서비스를 누릴 수 있도록 민원행정 시스템을 지속적으로 혁신해 나가겠다"고 전했다.

ssamdory75@newspim.com