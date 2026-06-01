함평군, 월 1만원 '세컨하우스' 2가구 모집…귀농 유입 확대

AI 핵심 요약beta
- 전남 함평군이 1일 전남형 만원 세컨하우스 입주자를 12일까지 모집한다고 밝혔다
- 보증금 240만원에 월 1만원 조건으로 2가구를 2년간 임대하며 전남 외 1년 이상 거주한 무주택 2인 이상 가구가 대상이다
- 함평군은 서류·면접 심사로 최종 입주자를 선정하고 귀농·귀촌 초기 주거비 부담을 낮춰 농촌 정착을 지원하겠다고 했다
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[함평=뉴스핌] 김시아 기자 = 전남 함평군이 월 1만 원 임대 주택을 내걸고 귀농·귀촌 유입 확대에 나섰다.
함평군은 '전남형 만원 세컨하우스' 입주자를 오는 12일까지 모집한다고 1일 밝혔다.
해당 사업은 귀농·귀촌 희망자의 초기 주거 부담을 낮추고 도시민 유입을 확대하기 위해 마련됐다.
모집 물량은 학교면과 해보면 각 1세대씩 총 2가구다. 임대 기간은 2년이며 보증금 240만 원, 월 임대료 1만 원 조건으로 2년분 일시납 방식이다.
신청 대상은 함평군 전입 예정인 2인 이상 가구로 전남 외 지역에서 1년 이상 거주한 무주택자여야 한다. 세대원 모두 전남 내 주택을 보유하지 않아야 한다. 국가·지자체 공무원과 공공기관 정규직, 기존 주거지원사업 수혜자는 제외된다.
군은 1차 서류심사와 2차 면접을 거쳐 최종 입주자를 선정할 계획이다. 자세한 사항은 함평군청 누리집 공고에서 확인할 수 있다.
이상익 함평군수는 "초기 주거비 부담을 낮춰 안정적인 농촌 정착 기반을 지원하겠다"며 "귀농·귀촌 활성화를 위한 정책을 지속 추진하겠다"고 말했다.
saasaa79@newspim.com